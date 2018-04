Treno urta una gru ed esce dai binari Cuneese | alcuni feriti lievi Mappa

Deragliamento di un Treno nel Cuneese - 10 feriti. "Vagoni urtati da una gru privata" : L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 sulla tratta Savona-Torino. Il bilancio è di dieci feriti

Cuneo - Treno regionale urta una gru ed esce dai binari Interrotta la linea |Foto : È successo poco prima delle 13: sono dieci i feriti lievi dopo l’uscita dai binari del locomotore e di due carrozze

Cuneo - Treno regionale urta una gru ed esce dai binari Interrotta la linea | Foto : È successo poco prima delle 13: solo alcuni feriti lievi dopo l’uscita dai binari del locomotore e di due carrozze

Treno urta una gru ed esce dai binati Cuneese : alcuni feriti lievi. Mappa : Paura a bordo di un Treno regionale veloce, partito alle 11.30 da Savona. Il convoglio ha urtato una gru ed è deragliato poco prima delle 13 in provincia di Cuneo. Il tratto interessato...

Treno urta una gru ed esce dai binati Cuneese : alcuni feriti lievi. Mappa : Paura a bordo di un Treno regionale veloce, partito alle 11.30 da Savona. Il convoglio ha urtato una gru ed è deragliato poco prima delle 13 in provincia di Cuneo. Il tratto interessato...

Treno regionale Savona-Torino deragliato in provincia di Cuneo : ha urtato una gru sui binari. Tre feriti : Il Treno regionale 10130 Savona-Torino è deragliato poco prima delle 13, alle 12.40, nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo. Secondo le prime fonti, a...

Cuneo - Treno regionale urta una gru ed esce dai binari Interrotta la linea ferroviaria : È successo poco prima delle 13: solo alcuni feriti lievi dopo l’uscita dai binari del locomotore e di due carrozze

Treno regionale deraglia in Piemonte : "Ha urtato una gru sui binari" : Il Treno regionale 10130 Savona-Torino è deragliato oggi 27 aprile 2018 poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo. Sul...

Treno regionale Savona-Torino deragliato in provincia di Cuneo : ha urtato una gru sui binari. Ci sono feriti : Il Treno regionale 10130 Savona-Torino è deragliato poco prima delle 13, alle 12.40, nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo. Secondo le prime fonti, a...

Cuneo - Treno regionale deraglia : urtato da una gru - passeggeri feriti : Coinvolto il treno regionale Savona-Torino partito alle 11.30 da Savona. Per Trenitalia una gru privata ha urtato motrice e carrozze.Continua a leggere

Cuneo - deraglia un Treno regionale Il convoglio ha urtato una gru : È successo poco prima delle 13: solo alcuni feriti lievi dopo l’uscita dai binari del locomotore e di due carrozze

Treno Savona-Torino deraglia nel cuneese : due feriti/ Ultime notizie : il convoglio ha urtato una gru? : Treno Savona-Torino deraglia nel cuneese: due feriti/ Ultime notizie: il convoglio ha urtato una gru? Tanta paura quest’oggi in Piemonte, in provincia di Cuneo, per un incidente ferroviario(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:59:00 GMT)