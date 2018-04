Treno regionale deraglia nel Cuneese | urto con il braccio di una gru | almeno due feriti

Deragliato Treno regionale Savona-Torino in provincia di Cuneo. Soccorritori sul posto - ci sono feriti : Deragliato il treno regionale 10130 Savona-Torino. L'incidente poco prima delle 13, alle 12.40, nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in...

Incidente ferroviario Cuneo - deraglia Treno regionale : “Almeno 2 feriti” : Almeno due persone sono rimaste lievemente ferite nel deragliamento del treno regionale 10130 Savona-Torino, avvenuto poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant’Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sul posto si sono recati soccorritori e le forze dell’ordine. Il treno, un regionale veloce, era partito alle 11.30 da Savona e l’arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le ...

Un Treno regionale è deragliato in provincia di Cuneo - secondo i giornali non ci sono feriti gravi : Un treno regionale è deragliato in provincia di Cuneo dopo aver urtato una gru. secondo la Stampa, non ci sono feriti gravi, ma alcune persone sarebbero rimaste lievemente contuse. Il treno era partito da Torino ed era diretto a Savona. The post Un treno regionale è deragliato in provincia di Cuneo, secondo i giornali non ci sono feriti gravi appeared first on Il Post.

Deragliato Treno regionale Savona-Torino in provincia di Cuneo. Soccorritori sul posto : Deragliato il treno regionale 10130 Savona-Torino. L'incidente poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in corso di...

Treno regionale deraglia nel Cuneese - linea interrotta. Almeno due feriti : Un Treno regionale veloce, partito alle 11.30 da Savona è deragliato poco prima delle 13 in provincia di Cuneo. Il tratto interessato è Trinità-Sant'Albano. Ci sarebbero due...

Trenitalia - il nuovo Treno regionale Rock di Hitachi Rail ha debuttato a Pistoia : Su il sipario sul nuovo treno regionale Rock di Trenitalia, realizzato da Hitachi Rail Italy , che oggi ha presentato a Pistoia il primo esemplare del treno doppio piano a cinque casse che Ferrovie ...

Torino - studentessa 15enne muore investita da un Treno regionale : Una studentessa di 15 anni è morta questa mattina alla stazione di Torino Porta Susa. La giovane è stata investita poco dopo le 7 da un treno regionale diretto a Milano. Estratta viva dai vigili del fuoco, è stata immediatamente soccorsa dai medici del 118, che hanno provato a rianimarla sulla banchina del binario quattro. La ragazza è morta durante il trasporto in ospedale. La polizia ferroviaria ha avviato le indagini per capire le cause ...

Borsa Mediterranea del Turismo - Trenitalia presenta il Treno regionale Rock : TeleBorsa, - A Napoli in treno per partecipare alla 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo , BMT, , la manifestazione ospitata dal 23 al 25 marzo alla Mostra d'Oltremare, dove ...

Borsa Mediterranea del Turismo - Trenitalia presenta il Treno regionale Rock : A Napoli in treno per partecipare alla 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo , BMT, , la manifestazione ospitata dal 23 al 25 marzo alla Mostra d'Oltremare, dove protagoniste saranno, ...

Investito da Treno regionale - morto sul colpo cittadino tedesco : Investito da un treno in transito a Belvedere Marittimo. E' deceduto così un uomo nel Cosentino, Investito dal treno regionale diretto a Reggio Calabria mentre attraversava i binari. L'uomo, un ...

Neve sul Centro Nord - città imbiancate Scuole ko - circola un Treno regionale su due : Neve sul Centro Nord, città imbiancate Scuole ko, circola un treno regionale su due La Neve è tornata sull’Italia. Milano, Genova e Firenze si sono svegliate imbiancate: sulle strade vi è una coltre bianca di pochi centimetri e sono entrati in azione i mezzi spazzaNeve e spargisale. Fiocchi bianchi anche su Padova, Vicenza e Verona. […] L'articolo Neve sul Centro Nord, città imbiancate Scuole ko, circola un treno regionale su due ...