Treno deraglia nel Cuneese | incidente causato da una gru | dieci feriti

Deragliamento di un Treno nel Cuneese - 10 feriti. "Vagoni urtati da una gru privata" : L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 sulla tratta Savona-Torino. Il bilancio è di dieci feriti

Deraglia Treno Savona-Torino : Torino, 27 apr. - (Adnkronos) - Un treno regionale partito da Savona e diretto a Torino è Deragliato poco prima della stazione di Trinità, nel cuneese. L’allarme è scattato intorno alle 12.40. Immediati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con una medicalizzata e 3 basi. A quanto si apprende c

Crolla una gru sui binari nel Fossanese : deraglia il Treno Torino-Savona - dieci feriti : Il treno Savona-Torino (numero 10130) è deragliato oggi alle 12,43 nel tratto tra Magliano Alpi e Trinità, poche centinaia di metri prima di entrare nella stazione. Il convoglio, con centinaia di pendolari a bordo, è stato colpito dal braccio di una gru caduta a fianco dei binari. L’impatto ha squarciato la fiancata del locomotore, facendolo usci...

Deraglia Treno regionale : “Ecco cosa c’era tra i binari”. Panico e feriti tra i passeggeri : un altro caso che coinvolge le ferrovie italiane : Una gru che appare all’improvviso all’orizzonte, di fronte agli occhi del capotreno sotto choc. E il treno che Deraglia non riuscendo a evitare quell’ostacolo che non doveva essere presente sui binari, scatenando il Panico tra i passeggeri. Un incidente che ha coinvolto i passeggeri che erano saliti sul convoglio ferroviario partito da Savona in direzione Torino alle 12.43, il numero 10130. Tutto è accaduto nel ...

#AGGIORNAMENTO# Treno deragliato fra Fossano e Trinità : gru privata sui binari la causa dell'incidente : Incidente ferroviario poco meno di un'ora fa sulla linea ferroviaria fra Trinità e Fossano , nei pressi della Stazione Ferroviaria Trinità-Bene Vagienna : secondo quanto risulta dalle prime ...

Deraglia Treno Savona-Torino : Torino, 27 apr. - (Adnkronos) - Un treno regionale partito da Savona e diretto a Torino è Deragliato poco prima della stazione di Trinità, nel cuneese. L’allarme è scattato intorno alle 12.40. Immediati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con una medicalizzata e 3 basi. A quanto si apprende c

Crolla una gru sui binari nel Fossanese : deraglia il Treno Torino-Savona - alcuni feriti : Il treno Savona-Torino (numero 10130) è deragliato oggi alle 12,43 nel tratto tra Magliano Alpi e Trinità, poche centinaia di metri prima di entrare nella stazione. Il convoglio, con centinaia di pendolari a bordo, è stato colpito dal braccio di una gru caduta a fianco dei binari. L’impatto ha squarciato la fiancata del locomotore, facendolo usci...

Treno deraglia nel Cuneese - incidente causato da una gru : tre feriti : Treno deraglia nel Cuneese, incidente causato da una gru: tre feriti Il deragliamento poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano. Coinvolto il regionale veloce 10130 Savona-Torino partito alle 11.30. Soccorritori sul posto. Rfi: a provocare lo svio l'urto con una gru privata esterna. Un passeggero: "Abbiamo visto morte ...

Treno regionale Savona-Torino deragliato in provincia di Cuneo : ha urtato una gru sui binari. Tre feriti : Il Treno regionale 10130 Savona-Torino è deragliato poco prima delle 13, alle 12.40, nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo. Secondo le prime fonti, a...

Un Treno deraglia nel Cuneese - due passeggeri feriti lievi : Torino, 27 apr. , askanews, In Piemonte due passeggeri sono rimasti contusi nel deragliamento di un treno passeggeri regionale della linea Torino-San Giuseppe di Cairo , linea Torino-Savona, , ...

Cuneo - gru invade binari : deraglia Treno regionale/ Ultime notizie incidente : tre feriti - aperta inchiesta : Cuneo, gru invade binari: deraglia treno regionale. Tre feriti lievi, aperta inchiesta. Le Ultime notizie sull'incidente avvenuto nel tratto Trinità-Sant'Albano(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 14:51:00 GMT)

Deraglia Treno nel Cuneese : feriti tra i passeggeri - “abbiamo visto la morte in faccia” : Il treno regionale 10130 Savona-Torino è Deragliato poco prima delle 13 nel tratto Trinita’-Sant’Albano, in provincia di Cuneo. Ci sarebbero soltanto feriti lievi (3 secondo le prime informazioni) tra i passeggeri: lo hanno reso noto i soccorritori sul luogo dell’incidente. La linea ferroviaria risulta interrotta tra Fossano e Mondovi’. Sarebbe stata una gru di una ditta privata impegnata in lavori esterni alla ferrovia a ...

Treno deraglia nel Cuneese - incidente causato da una gru : tre feriti | : Il deragliamento è avvenuto poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano. Coinvolto il regionale veloce 10130 Savona-Torino che era partito alle 11.30. Soccorritori sul posto. Rfi: a provocare ...

Un Treno deraglia nel Cuneese - due passeggeri feriti lievi : Torino, 27 apr. , askanews, - In Piemonte due passeggeri sono rimasti contusi nel deragliamento di un treno passeggeri regionale della linea Torino-San Giuseppe di Cairo , linea Torino-Savona, , ...