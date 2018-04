Tre sfide Italia-Giappone | la prima si gioca a Busto

Inter - Spalletti : 'Prima della gara con la Lazio ci sono alTre sfide importanti' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti dichiara: 'Icardi e Perisic sono due giocatori importanti per la squadra, ma non dobbiamo ridurre a loro due la nostra vittoria: i nostri attaccanti ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Kei Nishikori vola in finale e sfiderà Rafael Nadal. Piegato Zverev in Tre set : Kei Nishikori sorprende tutti e conquista la finale del Masters1000 di Montecarlo. Il giapponese (n.36 del mondo) supera in tre set, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, il tedesco (n.4 ATP) Alexander Zverev in 2 ore 15 minuti di partita. Grazie a questo successo il nipponico torna ad illuminare la scena dopo l’infortunio al polso che lo aveva tenuto lontano dai campi nella seconda metà del 2017. Delusione, invece, per il giovane teutonico, ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Perugia-Trento - si decide tutto in gara5. Chi sfiderà Civitanova per il tricolore? : La serata decisiva, o tutto o niente. Win or go home, per dirla all’americana. Perugia e Trento si giocano tutto nella gara5 della semifinale Scudetto: chi vince andrà a sfidare Civitanova nell’atto conclusivo che assegnerà il tricolore, chi perde dovrà purtroppo chiudere qui la sua stagione. Al PalaEvangelisti andrà in scena una partita che vale l’intera stagione, per il momento entrambe le squadre hanno tenuto il vantaggio ...

Volley : Boy League - Milano-Civitanova e Trento-Castellana Grotte le sfide in semifinale : Semifinali pronte a partire dalle 9.30: la prima sfida vede di fronte al Palazzetto dello Sport 'L. Giovanelli' la capolista del girone H, Revivre Milano, contro la seconda classificata del girone I, ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : come vedere le gare in diretta tv e sTreaming? Programma - orari e tv : l'Italia sfide le big mondiali : Nel weekend del 14-15 aprile si disputerà il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica , la Classica per eccellenza della Polvere di Magnesio. Al PalaArrex andrà in scena la consueta sfida tra le ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : come vedere le gare in diretta tv e sTreaming? Programma - orari e tv : l’Italia sfide le big mondiali : Nel weekend del 14-15 aprile si disputerà il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, la Classica per eccellenza della Polvere di Magnesio. Al PalaArrex andrà in scena la consueta sfida tra le migliori Nazionali del Pianeta: spettacolo di altissimo livello, grandi sfumature tecniche, Campionesse in pedana per esibire esercizi unici e irripetibili nel primo grande appuntamento della stagione che porta ai mondiali di Doha. L’Italia ...

Coppa Davis 2018 - i verdetti delle alTre sfide : rimonta Spagna - Croazia sul velluto. USA implacabili : Non solo Francia-Italia: oggi si sono decise anche le altre semifinaliste di Coppa Davis. La Spagna ha completato un’epica rimonta ai danni della Germania, mentre la Croazia ha chiuso agevolmente nei confronti del Kazakistan. Gli USA, a qualificazione acquisita hanno arrotondato il punteggio nei confronti del Belgio. Detto del successo francese a Genova per 1-3, ora i transalpini sanno chi dovranno ospitare a settembre in semifinale: si ...

unitn * Lotta all'Alzheimer e farmaci dal mare : due le sfide da sostenere con il 5x1000 all'Università di Trento - : Esistono varie sperimentazioni nelle quali vengono analizzate varie opzioni terapeutiche, ma il cammino che la scienza deve percorrere è ancora molto lungo e costoso. Nel Laboratorio di Rigenerazione ...

Coppa Davis 2018 : i risultati delle alTre sfide. Germania avanti in Spagna - la Croazia doma il Kazakistan : Non solo Italia-Francia: nei quarti di finale di Coppa Davis sono andati in scena altri due doppi, validi per altrettante sfide che dopo i singolari di ieri erano ferme sull’1-1. La Germania, al termine di una maratona durata quasi 5 ore è in vantaggio in Spagna, mentre la Croazia, in rimonta, si porta avanti contro il Kazakistan. Nella notte italiana gli USA avranno la possibilità di chiudere i conti contro il Belgio dopo il netto 2-0 ...

Volley : Play Off - Gara 3 - Trento-Verona e Perugia-Ravenna sfide per la semifinale : Sabato 24 marzo alle 18.00 in diretta su RAI Sport + HD in Diatec Trentino - Calzedonia Verona, domenica 25 marzo, sempre alle 18.00 e in diretta su RAI Sport + HD, si gioca Sir Safety Conad Perugia -...

Spolli : 'In Tre sfide ci giochiamo la salvezza' : ' Avremo due partite importantissime, contro Spal e Cagliari , poi il derby - ha dichiarato Nicolas Spolli, ospite all'evento benefico di Stelle nello sport - e dopo il Crotone. Siamo consapevoli che ...

