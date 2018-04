Tre palestinesi uccisi tra Israele e Gaza | decine tentano  di sfondare il confine

Tre palestinesi uccisi tra Israele e Gaza : in decine tentano di sfondare il confine : La protesta iniziata il 30 marzo per chiedere che i discendenti dei rifugiati che hanno perso le loro case nel 1948 possano ritornare alle proprietà della loro famiglia nei territori che attualmente appartengono a Israele

Gaza : fonti mediche - olTre 700 i palestinesi feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...