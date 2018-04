Trattative governo | pressing nel PD per far tornare Renzi al timone LIVE

Governo : Martina - M5S smetta con ambiguità e Trattative parallele : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Ci confronteremo con il presidente Fico con spirito di leale collaborazione secondo il mandato conferitogli dal presidente Mattarella. Lo faremo con serietà e coerenza a partire da una questione fondamentale e prioritaria: la fine di ogni ambiguità e di trattative parallele con noi e con Lega e centrodestra. Per rispetto degli italiani, dopo 50 giorni di tira e molla, occorre su questo totale ...

Cosa resta del Molise nelle Trattative per il governo : (Foto: Lapresse) Dunque il Molise è davvero “l’Ohio d’Italia” come molti hanno fatto notare nei giorni scorsi, pur fra la serietà e la freddura? Difficile che il risultato delle regionali possa cambiare più di tanto gli equilibri della “trattativa” – quella politica, non l’altra di cui si parla in queste ore dopo la sentenza della corte d’assise di Palermo – fra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Oltre l’appoggio esterno di Forza Italia non si ...

Elezioni Molise - affluenza al 52 - 16%. Spoglio in corso : centrodestra davanti al M5s. Il voto che influenza le Trattative per il governo : L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un elettore su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri regionali. In Molise l’affluenza si ferma al 52,16%, nonostante l’improvvisa rilevanza nazionale guadagnata dalla piccola Regione del Sud Italia, che potrebbe influenzare le trattative in corso a Roma per ...

Elezioni Molise - affluenza al 52%. Spoglio in corso : centrodestra davanti al M5s. Il voto influenza le Trattative per il governo : L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un molisano su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri. L’affluenza si ferma al 52,16%, nonostante l’improvvisa rilevanza nazionale guadagnata dalla piccola Regione del Sud Italia, che potrebbe influenzare le trattative in corso a Roma per formare un nuovo ...

Elezioni Molise - affluenza al 52 - 16% : centrodestra davanti al M5s. Il voto che influenza le Trattative per il governo : L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un molisano su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri. L’affluenza si ferma al 52,16%, nonostante l’improvvisa rilevanza nazionale guadagnata dalla piccola Regione del Sud Italia, che potrebbe influenzare le trattative in corso a Roma per formare un nuovo ...

Elezioni Molise - affluenza al 52 - 16% : testa a testa tra M5s e centrodestra. Il voto che influenza le Trattative per il governo : L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un molisano su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri regionali. Nella piccola regione italiana l’affluenza si ferma al 52,16%. Ai seggi, chiusi alle 23, sono andate 172.791 persone su 331mila aventi diritto. Tra questi 78mila sono residenti all’estero: più di uno su ...

A che punto siamo con le Trattative per la formazione del nuovo governo : Roma, 22 apr. , askanews, Con un occhio al voto in Molise, i partiti aspettano le decisioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dopo due giorni di riflessione domani dovrebbe ...

Berlusconi bombarda centrodestra e Trattative di governo : “Il M5s è un pericolo come i comunisti. Intesa col Pd” : Di tempo non ce n’è più, è arrivato il momento di rompere tutto. Silvio Berlusconi fa quello che voleva fare da giorni, quello che aveva fatto capire con i gesti di Marcel Marceau. Non ce la fa più a seguire la strada indicata da Matteo Salvini. Ha sopportato di incoronarlo, a fatica, leader del centrodestra. Ma dopo i tentativi di trattativa, approfitta delle conclusioni di Luigi Di Maio (un contratto di governo solo con la Lega) per ...

Trattative governo : Mattarella 'boccia' Salvini e vira su Fico [LIVE] : 6:25 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato non darà il preincarico a Matteo Salvini - che di fatto nella serata di ieri lo aveva richiesto - perché il sondaggio dell'alleanza 5 stelle-centrodestra lo ha fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati, con tanto di regole di ingaggio e consultazioni circoscritte a quella potenziale area di governo. Salvini ora ha solo un'ultima possibilità: quella di far ...

Pd - le minoranze chiedono una direzione urgente : “Il partito deve farsi trovare pronto in caso di Trattative di governo” : Dalle parole ai fatti. Poiché i tentativi della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del suo mandato esplorativo probabilmente falliranno, il Pd deve farsi trovare pronto. E quindi è urgente una direzione nazionale del partito il prima possibile. A chiedere la convocazione dell’organismo del Nazareno è la minoranza che fa capo al ministro della Giustizia Andrea Orlando. “Alla luce del rinvio dell’assemblea ...

Trattative governo : Mattarella scioglie le riserve e valuta due opzioni [LIVE] : LIVE t rattative governo: scintille tra Di Maio e Salvini 8:16 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, entro domani il Presidente Sergio #Mattarella proverà a ...

Trattative governo : Di Maio guarda al PD - Salvini pensa all'Aventino [LIVE] Video : LIVE Trattative governo: scintille tra Di Maio e Salvini - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di La Repubblica, la Lega sarebbe convinta che l'intenzione di #Di Maio sia quella di chiudere il forno con la Lega, per riversare tutta la legna in quello con il Partito Democratico. Matteo Salvini però, spera che Sergio #Mattarella dia il primo incarico esplorativo al Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati: una soluzione ...

Trattative governo : Di Maio guarda al PD - Salvini pensa all'Aventino [LIVE] : - Secondo quanto svelato dall'edizione odierna di Repubblica, dal giorno delle consultazioni, vale a dire dal giorno in cui la speranza di vedere il passo di lato di Silvio Berlusconi si è infranta, il capo politico dei 5 stelle ha interrotto i contatti con il segretario leghista. Se Salvini insisterà nel non voler rompere l'alleanza con Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio considererà chiusa la porta del dialogo tra M5S e Lega, qualsiasi cosa ...

Governo - le Trattative e le attese dei partiti per le elezioni regionali e comunali : In Italia c'è sempre una campagna elettorale decisiva. Ancora non è stata smaltita quella culminata con il voto del 4 marzo, e già siamo in trepida attesa per ciò che accadrà domenica nelle elezioni ...