Trapianti di rene | tutte le novità in un meeting internazionale al Policlinico Federico II

Sanità : a Padova superata la soglia dei 500 Trapianti di rene pediatrico : Festeggiamo un'epopea, partita nel lontanissimo 1987 quando, mentre il mondo scopriva per la prima volta i 'Simpson', pochi sapevano che in un ospedale di Padova cominciava un'incredibile sfida per ...

Sanità : a Padova superata la soglia dei 500 Trapianti di rene pediatrico : Padova, 20 apr. (AdnKronos) – ‘Più di 500 bimbi e bimbe salvati e restituiti alla gioia di una vita normale. Oggi, qui, non stiamo solo celebrando un prestigioso traguardo superato e dei magnifici record. Festeggiamo un’epopea, partita nel lontanissimo 1987 quando, mentre il mondo scopriva per la prima volta i ‘Simpson’, pochi sapevano che in un ospedale di Padova cominciava un’incredibile sfida per la vita: ...

Sanità : a Padova superata la soglia dei 500 Trapianti di rene pediatrico (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Ma dietro agli aspetti tecnici e numerici di questa eccellenza della Sanità nazionale, veneta e Padovana c’è tutta un’organizzazione caratterizzata da attenzione a 360 gradi.Per questo motivo l’equipe nefrologica pediatrica , oltre alle attività assistenziali pre e post trapianto, accompagna i piccoli grandi bambini e le loro famiglie in un percorso che si avvale del contributo di ...

Sanità : a Padova superata la soglia dei 500 Trapianti di rene pediatrico (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Ma dietro agli aspetti tecnici e numerici di questa eccellenza della Sanità nazionale, veneta e Padovana c’è tutta un’organizzazione caratterizzata da attenzione a 360 gradi. Per questo motivo l'equipe nefrologica pediatrica , oltre alle attività assistenziali pre e post

Sanità : a Padova superata la soglia dei 500 Trapianti di rene pediatrico : Padova, 20 apr. (AdnKronos) - “Più di 500 bimbi e bimbe salvati e restituiti alla gioia di una vita normale. Oggi, qui, non stiamo solo celebrando un prestigioso traguardo superato e dei magnifici record. Festeggiamo un’epopea, partita nel lontanissimo 1987 quando, mentre il mondo scopriva per la pr

In Italia prima catena di Trapianti del rene innescata da cadavere : Per la prima volta al mondo, è stata avviata con esito positivo la prima catena di trapianto di rene da vivente tra coppie donatore-ricevente incompatibili innescata da un donatore deceduto. Lo ha annunciato il Centro ...

Trapianti - per la prima volta paziente riceve rene da donatore morto : Per la prima volta al mondo è stata avviata con esito positivo in Italia una catena di trapianto di rene da vivente tra coppie donatore-ricevente incompatibili , programma cosiddetto 'cross over', , innescata da un ...

Trapianti rene - le donne più altruiste degli uomini : Trapianti rene, le donne più altruiste degli uomini I numeri forniti da Eurotransplant Continua a leggere L'articolo Trapianti rene, le donne più altruiste degli uomini proviene da NewsGo.