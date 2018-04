Traffico su strade e autostrade : la situazione in diretta : Pronti a partire: Traffico e meteo Traffico in diretta su strade e autostrade con le segnalazioni del servizio Cciss del ministero dei trasporti.

Slavine sulle strade : Traffico bloccato : Gli episodi in comune di Colle e Livinallongo. La strada per il Giau è stata chiusa tutto il pomeriggio per far lavorare le frese

Pasquetta - Traffico sulle autostrade. Gita fuori porta per 11 milioni. Boom musei : Tutti fuori casa per approfittare della giornata di sole. traffico molto intenso: criticità a metà giornata nei nodi di Roma e Napoli. Previsioni meteo: a metà settimana torna il brutto tempo Buona ...

Traffico sulle autostrade a Pasquetta - code sull'A22 : 11 milioni di italiani in gita : Rallentamenti e code per Traffico intenso si registrano sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino-Alto Adige . I tratti interessati sono quelli da Trento nord ad Affi, in direzione sud e da ...

Traffico Pasquetta - caos sulle autostrade/ 20 km di code in Veneto - rallentamenti anche sulla A14 : Traffico di Pasquetta, è caos sulle autostrade italiane: congestionamenti e disagi sull'intera rete. In Veneto si segnala una coda di oltre 20 km, mentre ci sono rallentamenti pure sulla A14(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:33:00 GMT)

Pasquetta - Lazio : Traffico intenso sulle strade che portano al mare : Astral Infomobilità rende noto che si registra traffico intenso soprattutto sulle strade che portano al mare, complice l’esodo di Pasquetta. Sul grande raccordo anulare in carreggiata interna ci sono code dall’allacciamento con la A24 alla Pontina; in esterna, invece, si procede molto a rilento dalla Casilina alla Cassia. Sulla Pontina fila da Mostacciano a Castel Romano verso Pomezia. Trafficata la litoranea tra Ostia e Anzio in ...

Lazio - Astral : Traffico sulle strade che portano al mare - cancellate corse Laziomar : Astral Infomobilità comunica che si registra traffico in aumento sulle principali arterie che portano al mare: si procede a rilento sulla Litoranea tra il Lido di Ostia e Marina di Ardea in entrambe le direzioni. Rallentamenti anche sulla Via Cristoforo Colombo da Vitinia verso il Lido di Castel Fusano e su Lungomare Paolo toscanelli in questo caso a partire dal Lido di Castel Fusano al Lido di Ostia. Fila a tratti sulla Roma-Tarquinia tra ...

Traffico PASQUA E PASQUETTA 2018/ Previsioni autostrade - bollettino - viabilità : A1 - coda di 5 km per incidente : TRAFFICO PASQUA e PASQUETTA 2018, previsione autostrade, bollettino, info viabilità. Oggi 31 marzo ancora piogge sparse, ma le temperature sono in aumento e arriverà il sole(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:01:00 GMT)

