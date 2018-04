Totti e Ilary Blasi in vacanza a Capri FOTO

“Ilary… non ti si può guardare”. Buccia di banana per lady Totti. Un look che ha fatto rabbrividire e che ha creato non pochi scompensi. La Blasi si è fatta vedere proprio così e il web non l’ha perdonata : “Una delusione pazzesca” : C’è una domanda che serpeggia nei corridoi del gossip. Una domanda, un annoso dubbio che tutti hanno ma che in pochi hanno il coraggio di esprimere: ma Ilary Blasi come sceglie i vestiti? lady Totti è una bellissima donna, vanta un fisico perfetto e potrebbe veramente indossare ciò che vuole, le sta tutto bene. Ma forse no. Effettivamente ci sono degli abiti che nessuno dovrebbe indossare, capi d’abbigliamento che nessuno ...

Isabel Totti compie 2 anni : è uguale a mamma Ilary : "E siamo già a due. #love #vitamia #principessa #buoncompleanno", Francesco Totti festeggia anche sui social il compleanno di Isabel, la terza figlia avuta da Ilary...

E brava Chanel! Cosa è successo alla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Non solo Cristian - anche la secondogenita già si distingue. Peccato che papà non c’era… : L’ultima volta che abbiamo visto in tv Chanel Totti era pochi mesi fa, durante la finale del Grande Fratello Vip. Si è presentata sul palco a sorpresa, coi fratelli Cristian e Isabel e lasciato di stucco mamma Ilary e il pubblico. Nessuno, nemmeno la padrona di casa, si aspettava quell’incursione. È stato un bel momento, affettuoso, anche se i telespettatori hanno sperato fino all’ultimo che anche Francesco Totti, che ...

“Ilary - ma che hai combinato?”. Il look della Blasi che stordisce i fan. Evento mondano per Francesco e Lady Totti - ma lei si è presentata ‘conciata’ così e se ne sono accorti proprio tutti : “Sei veramente sorprendente…” : È tra le conduttrici più amate della tv italiana. E con Le Iene, ma soprattutto con la fortunata conduzione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi è stata consacrata ufficialmente nell’Olimpo delle star della tv. In più è la moglie di Francesco Totti e questo le dà un bel po’ di punti in più, dal momento che lui è uno dei calciatori più ammirati di sempre. Donna di successo, madre felice e moglie innamorata, la Blasi cerca di ...

“Let it snow”. Neve a Roma - Totti c’è. E anche Ilary… Il Pupone si gode la bella moglie e i figli “così”. Basta questa foto per scatenare i fan. Neanche a dirlo - è pioggia di like. L’avete vista? : Dopo essere stato a lungo anticipato, alla fine Burian è arrivato. Temperature al di sotto dello zero, vento, gelo e tanta Neve. anche a bassa quota. anche in città dove la Neve è cosa rarissima. Per esempio Roma. Che lunedì 26 febbraio si è svegliata coperta di Neve. Tutti se la godono, questa Neve tanto rara anche perché le scuole sono chiuse e quindi si fa a pallate, si plasmano pupazzi, si va sullo slittino (o sulle buste di plastica), ci si ...