Toni su Inter-Juventus | «Mentalità bianconera decisiva in questi momenti»

Speciale difesa : termina esercitazione internazionale di Cyber Defense Locked Shields 2018 presso centro Nato in Es Toni a : Roma, 27 apr 16:00 - , Agenzia Nova, - Si è conclusa oggi la più grande ed avanzata esercitazione internazionale di Cyber Defense al mondo, organizzata dal centro di eccellenza... , Com,

Lotta - Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 : Italia protagonista a Ruse - William Raffi e Simone Iannat Toni sul podio nello stile libero : Si chiude con due podi nello stile libero l’avventura dell’ Italia nel Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev , che ha avuto luogo a Ruse , in Bulgaria. William Raffi ha vinto la finale per il terzo posto nella categoria -92 kg superando il beniamino di casa bulgaro Giorgi Dimitriv, mentre Simone Iannattoni si è imposto contro un altro bulgaro, Dimitar Karaivanov, nella finalina della categoria -97 kg, incrementando il bottino ...

An Toni o Banderas : «Interpretare Picasso - che fatica!» : Antonio Banderas si tocca la testa rasata e la fronte senza sopracciglia: «Volevo diventare una tela bianca su cui dipingere Picasso ». L’attore spagnolo, 57 anni, ha preso sul serio il ruolo di protagonista in Genius: Picasso , dal 10 maggio alle 20.55 su National Geographic, la seconda stagione della serie prodotta da Ron Howard che, dopo Einstein, racconta la vita del pittore (e le sue donne, fra cui Marie-Thérèse Walter, interpretata da Poppy ...

Toni nelli (M5s) : “Facciamo partire il governo - con chi interessa poco” : Toninelli (M5s) : “Facciamo partire il governo , con chi interessa poco” “Facciamo questo contratto, facciamo partire il governo e facciamo le cose che sono scritte in questo contratto.Con chi mi interessa poco” dice il capogruppo M5s al Senato. Ieri la giornata di consultazioni di Casellati non ha portato novità. Oggi il secondo round Continua a leggere

Toni nelli (M5s) : "Facciamo partire il governo - con chi interessa poco" : "Facciamo questo contratto, facciamo partire il governo e facciamo le cose che sono scritte in questo contratto.Con chi mi interessa poco" dice il capogruppo M5s al Senato. Ieri la giornata di consultazioni di Casellati non ha portato novità. Oggi il secondo round

Toni nelli - interlocutori Lega e Pd - no Fi : ANSA, - ROMA, 6 APR - "Gli interlocutori sono la Lega e il Partito Democratico e ci interessano i contenuti. Forza Italia è Berlusconi. Penso che , in Forza Italia, ndr, potrebbero fare un grande ...

Governo. Toti : accordo M5S-centro destra possibile. Toninelli risponde : interlocutori sono Lega e Pd : Dal voto non è uscita una maggioranza e dalle consultazioni non sono emerse intese, servirà un nuovo giro la prossima settimana. Mattarella sintetizza così gli incontri con i partiti per la formazione del governo e sollecita le forze politiche a trovare convergenze. Di Maio chiude a Fi e propone un contratto con Lega o Pd. Secondo il forzista Toti è possibile trovare un programma minimo di Governo tra centrodestra e M5S. Il dem Delrio dice no ad ...