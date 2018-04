: #News #Tokyo: effetto summit, Nikkei + 0,74% - CybFeed : #News #Tokyo: effetto summit, Nikkei + 0,74% - Cenerella1984 : Emma- effetto domino live da Tokyo #italiaamoremio #EMMA #EssereQui #tokyo - domino_effetto : RT @EmmaOfclGroup: Le parole di @MarroneEmma durante la conferenza stampa di poco fa a #tokyo #japan #esserequi #ItaliaAmoreMio https://t.c… -

Apertura al rialzo per la Borsa di, sulla scia di Wall Street e in un clima di fiducia sugli utili delle maggiori imprese ma anche di speranza per lo storico vertice intercoreano. L'indiceha guadagnato ad avvio delle contrattazioni lo 0,74% pari a 165,09 punti.Anche le borse cinesi aprono la seduta in terreno positivo: l'indice Composite di Shanghai segna in apertura un rialzo dello 0,24% mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,47%.(Di venerdì 27 aprile 2018)