The Voice 2018 Knock Out | Raimondo Cataldo alle Battle per il Team Al Bano

The Voice 2018 Knock Out : Marica Fortugno alle Battle per il Team Renga : THE Voice 2018 Knock OUT Team FRANCESCO Renga. La sesta puntata di The Voice Of Italy 2018 di giovedì 26 aprile è stata la seconda che ha visto i talenti sfidarsi nelle Knock Out per aggiudicarsi un posto alla Battle. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice 2018 Knock Out: Marica Fortugno alle Battle per il Team Francesco Renga Durante il secondo Knock Out abbiamo visto il Team Francesco Renga darsi battaglia a suon di note. Si ...

The Voice 2018 Knock Out : Andrea Butturini alle Battle per il Team Cristina Scabbia : THE Voice 2018 Knock OUT Team Cristina Scabbia PRIMO GRUPPO. La sesta puntata di The Voice Of Italy 2018 di giovedì 26 aprile è stata la seconda che ha visto i talenti sfidarsi nelle Knock Out per aggiudicarsi un posto alla Battle. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice 2018 Knock Out: Andrea Butturini alle Battle per il Team Cristina Scabbia Durante il secondo Knock Out abbiamo visto il Team Cristina Scabbia suddiviso in due ...

The Voice 2018 Knock Out : Beatrice Pezzini alle Battle per il Team J-Ax : THE Voice 2018 Knock OUT Team J-Ax. La sesta puntata di The Voice Of Italy 2018 di giovedì 26 aprile è stata la seconda che ha visto i talenti sfidarsi nelle Knock Out per aggiudicarsi un posto alla Battle. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice 2018 Knock Out: Beatrice Pezzini alle Battle per il Team J-Ax Durante il secondo Knock Out abbiamo visto il Team J-Ax darsi battaglia a suon di note. Si sono sfidati: Kymberly ...

The Voice 2018 Italia : i nomi dei semifinalisti e i risultati dell’ultimo Knock Out : Chi sono i semifinalisti di The Voice 2018 Italia: i risultati dell’ultimo Knock Out Scelti dai giudici i nomi dei semifinalisti di The Voice 2018, i concorrenti che accedono alle cosiddette “Battle”. Le ultime decisioni dei coach sono state trasmesse giovedì 26 aprile nel corso della sesta puntata. Questi i risultati del secondo ed ultimo Knock […] L'articolo The Voice 2018 Italia: i nomi dei semifinalisti e i risultati ...

The Voice 2018 - Knock Out : i promossi e gli eliminati : The Voice 2018, Knock Out Uno dentro, gli altri fuori (con eventuale ripescaggio). A The Voice of Italy 2018 si è conclusa anche la, quella dei Knock Out. Ogni coach ha avuto il compito di suddividere il proprio team in tre quartetti e di assegnare un brano a ciascun talento. Alla fine delle esibizioni, lo spietato momento della scelta: un solo concorrente di ciascun quartetto è stato salvato dal proprio coach e portato in semifinale, alle ...

The Voice of Italy 2018 - team e eliminati/ Knock Out - diretta 26 aprile : tutti i nomi dei semifinalisti! : The Voice of Italy 2018, diretta secondo Knock Out: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia scelgono gli ultimi semifinalisti utilizzando l'opzione dello Steal. (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 23:51:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 puntata 26 aprile : tutti i semifinalisti : [live_placement]The Voice of Italy 2018 puntata 26 aprile: anticipazioni prosegui la letturaThe Voice of Italy 2018 puntata 26 aprile: tutti i semifinalisti pubblicato su TVBlog.it 26 aprile 2018 23:44.

I nomi dei semifinalisti di The Voice dopo il 2° Knock Out fino all’ultimo Steal : I semifinalisti di The Voice sono finalmente ufficiali. dopo l'ultimo KO della nuova edizione del programma, Cristina Scabbia, Francesco Renga, Al Bano e J-Ax hanno finalmente scelto coloro che sono entrati a far parte del loro team per la Battle, l'unica di questa edizione condotta da Costantino Della Gherardesca. Pochissimi gli Steal di questa puntata, segno che i coach erano già molto soddisfatti delle scelte compiute nella puntata ...

La rivincita di Maryam Tancredi a The Voice (video) - da standing ovation in Leave a light on per Al Bano e gli altri coach : La performance di Maryam Tancredi a The Voice ai Knock Out della puntata del 26 aprile ha conquistato Al Bano e non solo: la scelta del cantautore nella seconda sfida a quattro per il suo team è ricaduta sul talento che più ha convinto tutti i coach del talent di Rai2. La sfida è parsa sin da subito destinata a premiare la Tancredi, decisamente la più matura dal punto di vista vocale del suo gruppo. Ottima performance, da standing ovation ...

Raimondo Cataldo lancia l’asta del microfono a The Voice : la Scabbia lo critica : The Voice 2018: un concorrente lancia l’asta del microfono a terra Nella puntata di The Voice of Italy di giovedì 26 aprile 2018 un concorrente lancia l’asta del microfono a terra. A farlo è Raimondo Cataldo, uno dei talenti dello show di Rai2, verso la metà della sua esibizione. Il cantante comincia ad intonare “It’s […] L'articolo Raimondo Cataldo lancia l’asta del microfono a The Voice: la Scabbia lo ...

The Voice OF ITALY 2018 - TEAM E ELIMINATI/ Knock Out - diretta 26 aprile : Al Bano sceglie Maryam Tancredi : The VOICE of ITALY 2018, diretta secondo Knock Out: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia scelgono gli ultimi semifinalisti utilizzando l'opzione dello Steal. (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 23:10:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 puntata 26 aprile diretta : Marica in semifinale : [live_placement]The Voice of Italy 2018 puntata 26 aprile: anticipazioni prosegui la letturaThe Voice of Italy 2018 puntata 26 aprile diretta: Marica in semifinale pubblicato su TVBlog.it 26 aprile 2018 22:55.

The Voice of Italy 2018 - team e eliminati Knock Out - diretta 26 aprile : chi sceglierà Francesco Renga? : The Voice of Italy 2018, diretta secondo Knock Out: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia scelgono gli ultimi semifinalisti utilizzando l'opzione dello Steal. (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:40:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 puntata 26 aprile diretta : Andrea in semifinale : [live_placement]The Voice of Italy 2018 puntata 26 aprile: anticipazioni prosegui la letturaThe Voice of Italy 2018 puntata 26 aprile diretta: Andrea in semifinale pubblicato su TVBlog.it 26 aprile 2018 22:31.