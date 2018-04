Terni | uomo in pericolo di vita per un ragno violino

Blastingnews

: Terni, morso di ragno violino: uomo rischia la morte - SkyTG24 : Terni, morso di ragno violino: uomo rischia la morte - FlorianaMissori : RT @SkyTG24: Terni, morso di ragno violino: uomo rischia la morte - augustabened1 : RT @SkyTG24: Terni, morso di ragno violino: uomo rischia la morte -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Un fatto davvero sconcertante quello che è accaduto ad unresidente in provincia di, il quale è stato #morso da un #, ovvero una specie davvero letale. Sfortunatamente i sintomi del morso di questo animale non si percepiscono all'istante, ma dopo alcune ore dall'accaduto. Ovviamente la notizia si è diffusa a macchia d'olio dal momento che le conseguenze riportate dall'di 59 anni sono state parecchio brutte. Ladel ternano è stata salvata in extremis, ma scopriamo tutti i dettagli sull'incredibile vicenda. VIDEO: quanto è stato letale il suo morso? A quanto pare l'di 59 anni stava facendo alcuni lavori nella propria abitazione quando ha notato che uno strano animale si era posizionato sul suo braccio. Il ternano ha subito cacciato via l'animale con l'altra mano e, in un primo momento non ha notato nulla di strano, nessun ...