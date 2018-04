Terence Hill e quel prete ' scartato' da Mediaset | Mi dissero di portare un' altra

Terence Hill - Don Matteo / Commosso nell'intervista alle Iene con Nadia Toffa per un video di Bud Spencer : Terence Hill aveva portato a Mediaset la sua proposta di un sacerdote paracadutista ma tale idea era stata rifiutata: ecco il suo racconto nell'intervista a Stracult.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:20:00 GMT)

Nadia Toffa - intervista Terence Hill/ Video - Le Iene : “A Bud Spencer non ho mai detto..." : intervista a Terence Hill, Nadia Toffa parla con l'attore: dal successo della nuova stagione di Don Matteo al film Il mio nome è Thomas e il rapporto con Bud Spencer. (Le Iene Show)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 15:47:00 GMT)

“Ecco chi doveva essere don Matteo”. Che retroscena! Dopo 11 edizioni si scopre che la parte del prete non era destinata a Terence Hill - ma a un altro grande nome della tv : Una delle serie televisive più amate e attese dagli italiani ogni volta che la notizia di una nuova stagione in arrivo fa capolino sulle pagine dei giornali. E un personaggio entrato ormai definitivamente nell’immaginario collettivo, già al centro di migliaia di meme in rete. Parliamo ovviamente di Don Matteo, la Fiction di Rai Uno con Terence Hill e Nino Frassica che racconta le avventure di Don Matteo Boldini, parroco di Spoleto ...

Terence Hill - la rivelazione dopo vent'anni : 'Proposi la storia di un prete a Mediaset - ma la Rai aveva già don Matteo' : Quasi vent'anni fa, in un ufficio di Mediaset a Cologno Monzese Terence Hill e alcuni responsabili del Biscione stavano per cambiare la storia della televisione italiana. Come ha raccontato Mario ...

Bud Spencer & Terence Hill : Slaps and Beans - recensione : Potremmo iniziare scherzosamente questa recensione affermando che al mondo esistono due tipi di persone: chi è cresciuto con i film di Bud Spencer e Terence Hill, e chi mente. Ci permettiamo questa piccola nota di colore perché quello che esaminiamo oggi è un tributo, non solo ad una coppia che ha fatto la storia del panorama cinematografico italiano, ma ad un pezzo di cultura popolare che ha sicuramente segnato diverse generazioni. I nomi ...

Terence Hill e quel prete 'scartato' da Mediaset : Mi dissero di portare un'altra idea : Terence Hill nei panni di un parroco di paese? Una fiction del genere avrebbe potuto avere il marchio Mediaset. Ma per un soffio la storia televisiva ha preso un’altra piega, facendo la fortuna ultradecennale di mamma Rai.Non parliamo propriamente di Don Matteo, idea che Viale Mazzini stava già partorendo alla fine degli anni novanta, bensì di un prodotto analogo che avrebbe dovuto vedere l’attore, al secolo Mario Girotti, ...

Nadia Toffa in tv col turbante a 'Le Iene' - il primo servizio è con Terence Hill : Nadia Toffa rinuncia alla parrucca usata dopo essersi sottoposta alla chemioterapia e indossa per la prima volta, in un servizio per Le Iene , un panno utilizzato a mo' di turbante . La popolare 'iena'...

Nadia Toffa in tv col turbante a Le Iene. il primo servizio è con Terence Hill : Nadia Toffa rinuncia alla parrucca usata dopo essersi sottoposta alla chemioterapia e indossa per la prima volta, in un servizio per Le Iene , un panno utilizzato a mo' di turbante . La popolare 'iena'...

NADIA TOFFA - INTERVISTA Terence HILL/ Video - Le Iene : “Guardate - ho realizzato il mio sogno!” : INTERVISTA a TERENCE HILL, NADIA TOFFA parla con l'attore: dal successo della nuova stagione di Don Matteo fino al ritorno sul grande schermo con Il mio nome è Thomas. (Le Iene Show)(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:50:00 GMT)

Le Iene Show eccezionalmente giovedì 26 aprile 2018 : anticipazioni - Toffa intervista Terence Hill : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming sulla pagina web di Italia1 e on demand su Mediaset on Demand . Le Iene Show: anticipazioni servizi 26 aprile ...

Anticipazioni Le Iene Show 2018 : intervista a Terence Hill : L’appuntamento infrasettimanale de Le Iene Show si sposta al giovedì: ecco gli ospiti e le Anticipazioni di quello che vedremo in tv Nuova puntata de Le Iene Show questa sera, giovedì 26 aprile 2018, in prima serata su Italia 1. Il programma cult di Italia 1 cambia collocazione spostandosi dal mercoledì al giovedì sera questa settimana, una scelta forse “costretta” dai match di Champions League. Ecco le Anticipazioni e i ...

Pagelle TV della Settimana (16-22/04/2018). Promosso Terence Hill - bocciati la Panicucci e la diretta del GF : Barbara D'Urso Promossi 9 a Terence Hill, protagonista di Don Matteo. All’undicesima stagione, e a 18 anni dalla prima messa in onda, la fiction ambientata in Umbria raccoglie ancora ascolti da capogiro (anche sui giovani che numericamente non sono molto distanti da quelli che guardano Emigratis). Per il suo protagonista la seconda vita mediatica sta diventando più forte della prima, che già l’aveva imposto come attore cult. ...

Nadia Toffa intervista Terence Hill/ Da Don Matteo a Il mio nome è Thomas (Le Iene Show) : intervista a Terence Hill, Nadia Toffa parla con l'attore: dal successo della nuova stagione di Don Matteo fino al ritorno sul grande schermo con Il mio nome è Thomas. (Le Iene Show)(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:22:00 GMT)

Le Iene show/ Servizi e Diretta : l'arresto di Stefano Ramunni e l'intervista a Terence Hill : Le Iene show tornano in onda oggi, giovedì 26 aprile, in prima serata su Italia 1: tra i Servizi l'arresto di Stefano Ramunni e l'intervista a Terence Hill.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 09:31:00 GMT)