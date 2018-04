Tennistavolo | Mondiali a squadre 2018 | sarà così facile assistere ad una doppietta delle

oasport

: RT @zazoomblog: Tennistavolo Mondiali a squadre 2018: tutte le avversarie dell’Italia sulla strada verso la promozione in Championship Divi… - Mondiali_ : RT @zazoomblog: Tennistavolo Mondiali a squadre 2018: tutte le avversarie dell’Italia sulla strada verso la promozione in Championship Divi… - zazoomblog : Tennistavolo Mondiali a squadre 2018: tutte le avversarie dell’Italia sulla strada verso la promozione in Champions… - Mondiali_ : RT @zazoomnews: Tennistavolo Mondiali a squadre 2018: tutte le avversarie dell’Italia sulla strada verso la promozione in Championship Divi… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Inizieranno domenica 29 aprile idi, che si disputeranno ad Halmstad, in Svezia. L’Italia è relegata con entrambi i team, maschile e femminile, in Second Division: obiettivo comune dunquequello di essere promossi in Championship Division (24 posti), opportunità riservata a due sole nazionali. In totale sono 72 per ogni tabelloni le nazionali in gara, divise in tre Division: Championship, Second e Third. Ogni Division comprende 24divise in 4 gironi da 6: meccanismo identico per i due tornei. Al termine del girone la prima classificata andrà ai quarti di finale, mentre seconda e terza passeranno dagli ottavi. La Championship Division comprende le migliori nazionali al mondo ed assegnerà i titoli iridati: nel tabellone maschile la favorita numero 1 è la Germania, insidiata dalla Cina, mentre appena dietro appaiono Giappone e Francia. Al ...