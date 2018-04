: No Tav maxi processo da rifare: Cassazione annulla le sentenze per 26 imputati - #processo #rifare: #Cassazione - zazoomblog : No Tav maxi processo da rifare: Cassazione annulla le sentenze per 26 imputati - #processo #rifare: #Cassazione - deadlyluka77 : RT @rep_torino: No Tav, la Cassazione annulla la sentenza per 38 imputati negli scontri dell'estate 2011. Processo da rifare [news aggiorna… - alessiobalbi : No Tav, la Cassazione annulla la sentenza per 38 imputati negli scontri dell'estate 2011. Processo da rifare -

Ci sarà un appello bis per 27 manifestanti No Tav coinvolti negli scontri di Chiomonte dell'estate 2011 contro le forze di polizia. Lo ha deciso la VI sezione penale della. I supremi giudici inoltre hanno confermato la responsabilità di altri sette attivisti,a carico dei quali, però, sono stati eliminati alcuni capi d'imputazione, e anche per loro c'è il rinvio in appello per il ricalcolo delle condanne che saranno ridotte. Complessivamente gli imputati erano 35.(Di venerdì 27 aprile 2018)