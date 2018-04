Tav | Cassazione | nuovo processo per 27 imputati

Tav - la Cassazione annulla la sentenza per i disordini dell'estate 2011 : annullata la sentenza pronunciata nel 2016 dalla Corte d'Appello di Torino a carico di 38 imputati. Cassazione: nuovo processo per 26 imputati, confermate sette condanne da ricalcolare con sconto

Processo No Tav - Cassazione sugli scontri a Chiomonte : “Appello da rifare per 27 attivisti. Riformulare pene per altri 7” : Il Processo contro i manifestanti No Tav coinvolti negli scontri di Chiomonte del 2011 deve essere rifatto. Lo ha deciso la Cassazione rinviando nuovamente in appello la posizione di tutti i 35 imputati. Per 27 di loro, il procedimento ripartirà da zero in secondo grado, mentre per altri 7 sono state confermate le responsabilità ma sono stati eliminati alcuni capi d’imputazione: dovrà quindi essere ricalcolata la condanna, che sarà ridotta. I ...

Tav - verdetto Cassazione slitta al 27/4 : ANSA, - ROMA, 11 APR - slitta al 27 aprile, per un errore di notifica a uno dei difensori, il verdetto sul maxiprocesso agli attivisti No Tav della Val di Susa in Cassazione. In aula si stanno ...

Tav - verdetto Cassazione slitta al 27/4 : Oltre ai sindacati di polizia si costituiti parte civile il ministero della Difesa, il Viminale e il ministero dell'Economia, i sindacati di polizia e gli agenti feriti. Il pg, Roberto Aniello, ha ...