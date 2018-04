Taekwondo | President’s Cup 2018 | splendido secondo posto di Vito Dell’Aquila nei -54 kg!

oasport

(Di venerdì 27 aprile 2018) La terza giornata di gare del WorldPresident’s Cup, in corso di svolgimento ad Atene, regala la prima gioia azzurra tra i Senior.conquista ilnei -54 kg e ottiene così anche il pass diretto di qualificazione per gli Europei di Kazan, che inizieranno il 10 maggio. Il 17enne azzurro è stato autore di un grande torneo, in cui ha aperto con la vittoria per 12-6 sul greco Liapis, e poi ha superato in successione il croato Turkalj per 32-5, il greco Ioannou per 18-6 e lo spagnolo Vicente Yunta per 23-21.è approdato così in finale, dove è stato però sconfitto dal russo Gagiev con il punteggio di 16-13. Un risultato che conferma la crescita esponenziale di questo ragazzo, che proverà ad essere protagonista anche nella prossima rassegna continentale. Fuori invece al primo turno gli altri italiani in gara, tutti sconfitti da atleti ...