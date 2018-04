Taekwondo | President’s Cup 2018 | Dennis Baretta secondo tra i cadetti | terzo il junior

oasport

: Selfie #ItaliaTeam e si vola! ???? Gli azzurri del #taekwondo in partenza per la President’s Cup! - ItaliaTeam_it : Selfie #ItaliaTeam e si vola! ???? Gli azzurri del #taekwondo in partenza per la President’s Cup! - claudio_treviso : RT @ItaliaTeam_it: Selfie #ItaliaTeam e si vola! ???? Gli azzurri del #taekwondo in partenza per la President’s Cup! - Clodeferr : RT @taekwondofita: President’s Cup 2018 ???? seconda giornata: ?? Denis Baretta (Tkd 16) Medaglia d’Argento ?? -49 kg Cadetti ?? Arturo Seco… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Altri due podi per l’Italia nella seconda giornata della President’s Cup, torneo diin programma ad Atene (Grecia).e Arturosi sono piazzati rispettivamentenelle rispettive categorie di peso, dando lustro ad una spedizione azzurra che tra i Senior stenta ancora a decollare., nella categoria -49 kg, ha sconfitto al primo turno il bulgaro Dimitrov, per poi superare in successione il greco Kontos e i russi Shakmarda e Lysenko, approdando pertanto in semifinale. Il bielorusso Halizin non è riuscito ad arrestare la marcia di, che in finale però si è arreso al cospetto del beniamino di casa greco Liatos e si è accontentato di una comunque eccellente seconda piazza. Splendido anche il cammino di Arturo, che nella categoria -61 kgha battuto il greco Oikonomou, il russo Akimov, il cipriota ...