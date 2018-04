Suonare la chitarra rende più intelligenti | aiuta la concentrazione | l’apprendimento | la

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Imparare afa bene. Elaancora di più. Lo rivelano due studi apparsi sulle riviste Nature e Plos One sulla base di alcune ricerche svolte dai ricercatori dell’Università di Harvard, che hanno monitorato un panel di 45 adulti e altrettanti bambini, per metà frequentanti corsi di musica. Le abilità pratiche della metà che ha studiato musica sono risultate aumentate, in particolare nella matematica ma anche nelle lingue, nell’intelligenza sociale, nella capacità di coordinamento spazio-temporale. Persino nel test di intelligenza, i bambini hanno registrato un aumento, non elevato ma pure sensibile, del 2,7. In una ricerca pubblicata sulla rivista Neuropsychological Rehabilitation, si è poi verificato che il ricordo di musiche e canzoni, soprattutto legate all’infanzia, puòre a ricostruire ricordi positivi in persone che hanno subito lesioni ...