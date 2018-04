Sulle diverse ipotesi di governo i sondaggi sono molto chiari

agi

(Di venerdì 27 aprile 2018) Mentre si chiude quella che doveva essere l’ennesima “settimana decisiva” per sciogliere il nodo del futuro, la situazione politica sembra pian piano mostrare segni di evoluzione. Non solo per quanto riguarda gli atteggiamenti dei vari leader di partito, con gli ultimi sviluppi che sembrano archiviare definitivamente (?) la possibilità di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e la Lega di Salvini e i conseguenti primi, timidi segnali di “scongelamento” da parte del PD. Ma anche per quanto riguarda gli elettori, si assiste ad una certa evoluzione che gli attori politici (financo il capo dello Stato) non potranno ignorare del tutto. L’analisi della nostra Supermedia settimanale deiparte, come di consueto, dalle intenzioni di voto. Anche questa settimana si confermano, e per certi versi si rafforzano, le tendenze ...