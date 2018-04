Suicida nel senese | indagata conoscente

Roma - tenta di Suicidarsi e si lascia cadere nel vuoto : poliziotti lo afferrano al volo e lo salvano : Faceva sul serio il 25enne che ieri pomeriggio, martedì 17 aprile, in via Lorenzo Il Magnifico a Roma (zona stazione Tiburtina) è stato salvato dagli agenti di polizia quando si era già lanciato vuoto. I poliziotti, allertati dai condomini insieme ai vigili del fuoco, intorno alle 19.40, hanno iniziato una lunga trattativa con il ragazzo, che però non ha dato buon esito. Proprio mentre il giovane aveva fatto credere di poter tornare il ...

Si butta nel lago due volte per Suicidarsi - salvato da agente di polizia fuori servizio : Pescara - Tenta il suicidio lanciandosi in un lago due volte in poco tempo: in entrambi i casi è stato recuperato e salvato da un agente della polizia stradale libero dal servizio. Protagonista dell'episodio, avvenuto oggi a Penne è un uomo di 74 anni, ora ricoverato nell'ospedale del capoluogo Vestino. L'uomo si è gettato dalla diga del lago di Penne e, una volta in acqua, è stato notato da un assistente capo ...

Giada Di Filippo - studentessa Suicida all'Università di Napoli : l'ultima telefonata al fidanzato prima del salto nel vuoto : Aveva annunciato la laurea e indossato un vestito elegante ma il suo nome non compariva nell?elenco dei ragazzi pronti a discutere la tesi. Giada D. F., studentessa fuori sede, originaria di...

Suicida all'Università di Napoli - l'ultimo saluto al fidanzato prima di lanciarsi nel vuoto : Aveva annunciato la laurea e indossato un vestito elegante ma il suo nome non compariva nell?elenco dei ragazzi pronti a discutere la tesi. Giada D. F., studentessa fuori sede, originaria di...

Suicida all'Università di Napoli - l'ultimo saluto al fidanzato prima di lanciarsi nel vuoto : Aveva annunciato la laurea e indossato un vestito elegante ma il suo nome non compariva nell?elenco dei ragazzi pronti a discutere la tesi. Giada D. F., studentessa fuori sede, originaria di...

Suicida all'Università di Napoli - l'ultimo saluto al fidanzato prima di lanciarsi nel vuoto : Aveva annunciato la laurea e indossato un vestito elegante ma il suo nome non compariva nell'elenco dei ragazzi pronti a discutere la tesi. Giada D. F., studentessa fuori sede, originaria di Sesto ...

NAPOLI - Suicida DA TETTO UNIVERSITÀ NEL GIORNO LAUREA/ Monte Sant’Angelo facoltà Geologia : “rinviate elezioni” : NAPOLI, studentessa 26enne si lancia dal TETTO dell'UNIVERSITÀ: SUICIDA nella facoltà di Geologia il GIORNO della sua LAUREA. Mistero sui motivi, lo choc degli studenti: sospese le attività(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:14:00 GMT)

Lombardia - nel bresciano : si vendica - uccide 2 uomini e si Suicida : Giorno di morte nella regione. Dopo 7 anni di prigione la vendetta e gli omicidi; ferita una terza persona, tutti imprenditori. Protagonista Cosimo Balsamo, pregiudicato 67enne, che intercettato dalla ...

Entra e spara nel capannone : «Mi hai rovinato». Il killer ha ucciso due imprenditori - poi si è Suicidato : Orrore stamattina nel bresciano: un uomo è arrivato in auto, è sceso, è Entrato in un capannone e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un altro, per poi uccidere...

Suicida il pregiudicato che ha ucciso due persone nel Bresciano : Milano, 4 apr. , askanews, Si è Suicidato nel parcheggio di un supermercato di Azzano Mella , Brescia, dopo un conflitto a fuoco con i carabinieri che lo avevano intercettato, il 62enne pregiudicato ...

Entra e spara nel capannone : «Mi hai rovinato». Il killer ha ucciso due imprenditori - poi si è Suicidato : Orrore stamattina nel bresciano: un uomo è arrivato in auto, è sceso, è Entrato in un capannone e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un altro, per poi uccidere...

Suicida il pregiudicato che ha ucciso due persone nel Bresciano : Milano, 4 apr. , askanews, - Si è Suicidato nel parcheggio di un supermercato di Azzano Mella , Brescia, dopo un conflitto a fuoco con i carabinieri che lo avevano intercettato, il 62enne pregiudicato ...

Uccide due imprenditori e scappa : Suicida il killer che ha seminato paura nel Bresciano : Due imprenditori sono stati uccisi in provincia di Brescia dallo stesso killer braccato da Polizia e Carabinieri fino al tragico epilogo. L’uomo, il pregiudicato 67enne Cosimo Balsamo, armato di fucile a...

Paura nel Bresciano - 2 imprenditori uccisi Intercettato il killer - si è Suicidato|Le foto : Secondo una prima ricostruzione Cosimo Balsamo, pregiudicato di 67 anni, è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga in auto. A Carpeneda, a 50 chilometri di distanza, il secondo delitto. Nel pomeriggio terza conflitto a fuoco ad Azzano Mella