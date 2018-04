Sudorazione eccessiva | cause e rimedi per contrastarla

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Sudare è il modo con cui l’organismo regola la propria temperatura eliminando le tossine e mantenendo stabile la propria temperatura corporea. In genere in circostanze normali si perdono circa 0,5 litri di sudore al giorno, che però possono arrivare anche a due all’ora in caso di temperature elevate o di intensa attività fisica. Questa è considerata unanormale e fisiologica, però ci sono volte in cui ladiventa, chiamata iperidrosi, dovuta ad un malfunzionamento di un processo del tutto normale. L’iperidrosi può coinvolgere determinate parti del corpo come mani, piedi, zone genitali o ascelle, oppure interessare l’intero corpo. Questa condizione genera un notevole disaggio in quanto si formano non solo le evidenti macchie sui vestiti ma può scatenare cattivi odori e la formazione di micosi. Lanon è dovuta ad una ...