STUPRO DI GRUPPO? NO | SOLO ABUSO | PROTESTE IN SPAGNA Sentenza soft | sui social spopola

Sentenza shock : branco accusato di STUPRO di gruppo - per i giudici però è solo un "abuso" : E' stata accolta tra le polemiche la Sentenza del tribunale di Pamplona su cinque uomini accusati di aver stuprato una 18enne durante la tradizionale festa di san Firmino due anni fa. I cinque, tutti originari di Siviglia...

Spagna - ragazza violentata da 5 persone. La sentenza : “STUPRO di gruppo è solo abuso” : “Se non c’è aggressione in uno stupro di cinque uomini grandi e grossi contro una ragazza di 18 anni, cos’è una aggressione? Devono ucciderci?”. La portavoce delle manifestanti davanti al tribunale di Pamplona ha commentato così la sentenza che oggi ha sconvolto la Spagna. I fatti risalgono a due anni fa, quando una ragazza madrilena di 18 anni era stata avvicinata durante la festa di San Fermin da cinque sivigliani ...

Livigno - turista polacca : "ho subito STUPRO di gruppo"/ Sondrio - denuncia contro il 'branco' e prime verifiche : Livigno, turista polacca denuncia: 'ho subito uno stupro di gruppo'. Ultime notizie Sondrio, le accuse contro il 'branco' di connazionali.

STUPRO di gruppo con video su disabile minorenne - giovane condannato a 7 anni di carcere : Hanno violentato in gruppo, più volte, una loro amica con problemi psicologici e lievemente disabile, hanno filmato tutto e hanno inviato i video su una chat di Whatzapp. E quando, dopo essere stati portati in Questura dopo la denuncia della ragazza, all’epoca dei fatti minorenne, hanno capito di essere nei guai, hanno minimizzato l’accaduto. «Non ...

