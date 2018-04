Stromae torna al musica con il singolo ed il videoclip di “Dèfiler”

domanipress

(Di venerdì 27 aprile 2018) Ritorno inper il cantautore belgache ha pubblicato un nuovodopo cinque anni di assenza, si tratta di DÉFILER, un brano lungo 9 minuti composto a quattro mani con il fratello Luc Junior Tam. Il video è costituito dalla sfilata di moda del suo marco d’abbigliamento per la capsule collection di Mosaert n. 5 Nel 2016aveva dichiarato di volersi prendere una pausa a tempo indeterminato come cantante e continuare solamente come autore per artisti terzi: “Non smetto di fare. Voglio scrivere, comporre, ma farlo un po’ nell’ombra. Continuare il lavoro che abbiamo fatto per me, ma lo farò per altri. Questa ...