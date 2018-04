Stretta di mano Kim-Moon La due Coree si avvicinano tra picchetti e dolci a tema

Storico incontro fra le due Coree - i leader a confronto : Stretta di mano tra Moon e Kim : Moon, da parte sua, ha ricordato che 'il mondo guarda a Panmunjom', diventato 'simbolo di pace, non di divisione' grazie alla visita di Kim. Il primo round di colloqui si è concluso alla Peace House ...

Torino-Inter - la vigorosa Stretta di mano tra Spalletti e Mazzarri - Video - . La versione dei due tecnici : ... nerazzurri fermati da un gol dell'ex: Adem Ljajic , Video Gol, 'A che servono i punti al Benevento' la frase di Marchegiani, scatena un putiferio Torino-Inter streaming live e diretta tv, Serie A ...

Stretta di mano Spalletti Mazzarri / Video - "Ha sempre timore - anche quando è lui a vincere" : Stretta di mano Spalletti Mazzarri, Video: "Ha sempre timore, anche quando vince". Il tecnico nerazzurro attacca il collega del Torino che per il momento però decide di non rispondergli.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 22:10:00 GMT)

Di Maio va a messa - la processione dei sostenitori per un selfie e una Stretta di mano : Abbraccio dei sostenitori e messa per il capo politico dell’M5S, Luigi Di Maio, nel weekend pasquale, prima di tornare a pieno nella politica con le consultazioni che partiranno dopo la pausa pasquale. L'articolo Di Maio va a messa, la processione dei sostenitori per un selfie e una stretta di mano proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lega e M5S - Stretta di mano tra Toninelli-Centinaio : stretta di mano tra Danilo Toninelli e Gian Marco Centinaio nell'aula del Senato durante la votazione per l'elezione del Presidente. L'ex pentastellato, in un primo momento papile per la seconda ...

Niente Stretta di mano tra i due 'Mattei' : Scambio di battute con Matteo Renzi per Matteo Salvini . Il leader della Lega, avvicinandosi alla cabina per la seconda votazione per l' elezione del presidente del Senato , ha sostato per un po' ...

In coma da una anno - Sissy esaudisce il suo desiderio : la commovente Stretta di mano con Emma Marrone : La cantante salentina ha esaudito il desiderio di Sissy, sua storica fan, andando a trovarla nella clinica dove è ricoverata. La giovane agente penitenziaria è stata ferita un anno fa mentre era in servizio esterno all'ospedale di Venezia. Da allora è in stato vegetativo e lotta con ogni genere di complicanza.Continua a leggere

Manchester United-Chelsea - Mourinho : 'Stretta di mano con Conte? Non servono parole' : La stretta di mano prima e dopo una partita è l'immagine del rispetto che si deve a chiunque faccia parte del mondo del calcio". Poi lo Special One inizia a parlare in terza persona: "Mourinho e ...

