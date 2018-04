Street art | allo Spallanzani un nuovo murales per celebrare gli 80 anni

Livorno - il quartiere “del degrado”? Lo salva l’arte di strada : “Così la città di Modì può diventare capitale della Street art” : Da piazza Garibaldi si vede la Fortezza Nuova, con disegnata addosso quella scritta “Msi fuorilegge” che, almeno fino a qualche tempo fa, da sola riusciva a dare l’idea di una città e di un popolo. Oggi quello intorno a piazza Garibaldi è uno dei quartieri di Livorno più complicati, soprattutto dopo gli ultimi 15-20 di immigrazione. Anche nella città delle Leggi Livornine, che alla fine del Cinquecento aprirono la città ai popoli “di ...

Torino - lo Street artist Blu indagato per imbrattamento - : Nel murales sarebbe presente un messaggio NoTav. Il writer di Senigallia è accusato di aver deturpato un sottopasso nel cantiere in valle di Susa. Cinque simpatizzanti del movimento NoTav sarebbero ...

Buon compleanno - Veregra Street! Vent'anni all'insegna dell'arte di strada : ...di questa edizione consiste nella sezione "PIC FESTIVAL" con spettacoli di compagnie provenienti dalla Romania " paese di uno dei partner del progetto e nazione ospite per l'anno 2018 e spettacoli in ...

Reinventarsi attraverso la Street art è possibile : l’esempio di San Potito Sannitico : Nel cuore del Parco Naturale del Matese esiste un piccolo paese che si è letteralmente reinventato grazie all'arte in tutte le sue forme: il 26 aprile partirà la XIV edizione del Fate Festival, che guarda a San Potito e al suo territorio da un’altra prospettiva.Continua a leggere

Street art - il bacio Salvini-Di Maio. "E' satira - non politica" : Intervista al writer Tvboy. L'autore del murale a Roma rifiuta etichette: non lascio messaggi. "La censura mi fa sorridere: cancellano un'opera e il giorno dopo eccono un'altra"

FRANCIA - EVACUATO MONT-SAINT-MICHEL/ Ultime notizie : terrorismo? No - lite tra Street artist e cameriere : FRANCIA, MONT-SAINT-MICHEL EVACUATO e ora riaperto: "nessun rischio". Forse una lite dietro all'allarme, "giallo" sul terrorismo. Ultime notizie: ecco cosa è successo stamattina(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Sansepolcro - partita la rassegna di gusto e arte 'Sansepolcro Food Street" : La loro cucina, infatti, sarà accompagnata anche da ben cinque spettacoli di flamenco ogni giorno, alle ore 11.30, 13.30, 17.30, 19.30 e 21.30. Ma non sarà solamente il gusto internazionale con ...

La Street art - solo vuoto strumento di mercificazione : a Roma un’opera ne fa discutere : Un freddo giocattolo di plastica a poco prezzo: è questo il destino della street art secondo Biancoshock, che ha portato la sua ultima opera, “B.TOY”, all’Outdoor Festival di Roma. solo una provocazione o specchio della realtà attuale?Continua a leggere

Rivisitazione Street art de 'I Bari' di Caravaggio : Si muovono di notte come pipistrelli, appena nasce il giorno compaiono le opere, puntuali nella sostituzione delle parole per efficacia di impressioni. Sono gli street artist e questa volta fa capolino a Roma la Rivisitazione de "I Bari" di Caravaggio, proprio di fronte al Quirinale, firmata da un certo Sirante. Come in tutte le gallerie che si rispettino, o musei ospitanti grandi opere d'autore, dove è possibile ascoltare l'audio guida che ...

DI MAIO E SALVINI COME "I BARI" DI CARAVAGGIO/ Street art - terza opera : nelle altre e c'è anche Giorgia Meloni : Per le vie di Roma è apparsa una nuova opera di Street art: Luigi Di MAIO e Matteo SALVINI diventano "I bari" di CARAVAGGIO e truffano Silvio Berlusconi.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:37:00 GMT)

Vandals è un rompicapo stealth in cui imiterete gli artisti della Street art : Vandals è un gioco stealth con visuale 3D isometrica in cui dovrete eludere le autorità per dipingere dei muri sempre meno accessibili con dei graffiti. Il titolo offre la possibilità di ripercorrere le orme dei grandi artisti della street arti e di creare a mano libera graffiti che potranno essere condivisi sui social. L'articolo Vandals è un rompicapo stealth in cui imiterete gli artisti della street art proviene da TuttoAndroid.

Street art con Cav - Salvini - Di Maio : Un anziano 'ingenuo' sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica. Questa scena, così teatrale, descrittiva e realistica ...