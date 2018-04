Blastingnews

Stranieri infastidiscono pensionati: aggrediti e picchiati fuori dal ristorante

(Di venerdì 27 aprile 2018) Il mito della #Svezia multiculturale in realta' sembra che nasconda un inferno per gli svedesi nativi, in particolar modo per le donne. La situazione è così tesa che il governo svedese sta pensando di mettere sotto il controllo militare i quartieri più a rischio. Quando i flussi migratori cominciarono a intensificarsi in Europa la Svezia era ancora una superpotenza umanitaria, in piena occupazione, tanto che il suo welfare era considerato uno dei più efficienti e generosi del pianeta. Ora però tutto sembra cambiare, specialmente dal punto di vista sociale e della concezione di accoglienza tra la popolazione. Il sondaggio sulla percezione dei migranti tra gli europei Il fenomeno dell'#immigrazione è percepito come un problema anche in Italia, in uno speciale Eurobarometro risulta che il nostro Paese è uno dei 7 in cui l'immigrazione è percepita come un problema. Al primo posto ...