Storico incontro fra le due Coree Stretta di mano tra Moon e Kim

Corea - Storico incontro al confine tra Nord e Sud : stretta di mano per Kim e Moon : Un vertice storico che un anno fa sarebbe stato impensabile. Eppure, Kim Jong-un è diventato il primo leader NordCoreano a mettere piede in Corea del Sud, attraversando la zona smilitarizzata che separa la penisola dalla fine...

Storico incontro fra le due Coree - i leader a confronto : stretta di mano tra Moon e Kim : Moon, da parte sua, ha ricordato che 'il mondo guarda a Panmunjom', diventato 'simbolo di pace, non di divisione' grazie alla visita di Kim. Il primo round di colloqui si è concluso alla Peace House ...

Corea del Nord - incontro Storico Kim-Moon : «Occasione per la pace» : Moon, da parte sua, ha ricordato che 'il mondo guarda a Panmunjom', diventato 'simbolo di pace, non di divisione' grazie alla visita di Kim. Il primo round di colloqui si è concluso alla Peace House ...

Storico incontro tra le due Coree Kim : "Inizia una nuova storia" Anche il nucleare in agenda. Video : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in e' maturata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici che il terzo summit intercoreano possa dare vita Segui su affaritaliani.it

Storico incontro tra i leader delle due Coree al 38° parallelo : Seoul, 27 apr. , askanews, Un vertice Storico, dopo una stretta di mano altamente simbolica sulla Linea di demarcazione militare coreana. E' quello cui hanno dato vita il leader nordcoreano Kim Jong ...

Corea del Nord - incontro Storico Kim-Moon : «Occasione per la pace» : Stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in. L'incontro fra il leader Nordcorenano e il presidente sudCoreano è maturato alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di...

Coree - Storico incontro al confine tra Sud e Nord. Kim : "Inizia una nuova era" : È stato sancito così lo storico vertice alla frontiera tra le due Coree con l'impegno per la pace come 'regalo per il mondo' . 'Ora comincia una nuova storia - ha scritto Kim sul libro degli ospiti ...

Corea del Nord - incontro Storico Kim-Moon : 'Occasione per la pace' : Moon, da parte sua, ha ricordato che 'il mondo guarda a Panmunjom', diventato 'simbolo di pace, non di divisione' grazie alla visita di Kim. Il primo round di colloqui si è concluso alla Peace House ...

Corea - Storico incontro al confine tra Kim e Moon : “Ora incomincia una nuova storia” : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in è arrivata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici che il terzo summit interCoreano possa dare vita a una “nuova storia dei rapporti” tra i due Paesi divisi al 38/mo parallelo all’insegna di una pace stabile e duratura cementata dalla auspicata (dal Sud) denuclearizzazione. Kim ha raggiunto il ...

Storico incontro tra le due Coree Kim : "Inizia una nuova storia" Anche il nucleare finisce in agenda : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in e' maturata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici che il terzo summit intercoreano possa dare vita Segui su affaritaliani.it

Corea del Nord - incontro Storico Kim-Moon : «Occasione per la pace» : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in è maturata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici...

Coree - incontro Storico Moon-Kim : «Occasione per la pace» : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in è maturata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici...

Corea - Storico incontro al confine tra Sud e Nord. Kim : adesso inizia una nuova storia : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in è maturata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici che il terzo summit interCoreano possa dare vita a una «nuova storia dei rapporti» tra i due Paesi divisi al 38/mo parallelo all’insegna di una pace stabile e d...

Storico incontro fra le due Coree - i leader a confronto : E' terminata dopo due ore circa la prima sessione dello Storico incontro tra i leader di Corea del Sud e Corea del Nord. "Una nuova storia comincia adesso", ha scritto il leader di Pyongyang, Kim Jong-...