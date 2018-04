Stati Uniti | economia decelera ma non delude

Huawei sotto inchiesta degli Stati Uniti per vendite illegali in Iran : Huawei potrebbe essere la seconda azienda cinese, dopo ZTE, a ricevere un duro colpo alle sue vendite negli Stati Uniti e a non poter acquistare forniture da aziende statunitensi. Lo riporta il Wall Street Journal con poche altre informazioni in merito. Huawei sotto indagine del Dipartimento di Giustizia Il Wall Street Journal ha riferito che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando su Huawei ed eventuali violazioni alle ...

C’è un caso lattuga negli Stati Uniti : Che ha portato alla più grande infezione da E. coli degli ultimi 12 anni che coinvolga più Stati: i casi sono almeno 84 The post C’è un caso lattuga negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato : Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato: ci sono Stati 57 voti a favore e 42 contrari. Pompeo, ex deputato Repubblicano eletto in Kansas, aveva iniziato il suo The post Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato appeared first on Il Post.

Skype Down / Il programma VoIP fuori servizio negli Stati Uniti - problemi anche in Europa : Skype Down, il programma VoIP è fuori servizio negli Stati Uniti nella giornata di oggi 26 aprile 2018: problemi però anche in parte dell'Europa dal primo pomeriggio.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:49:00 GMT)

Ivana Trump - tutto sull'ex moglie del presidente degli Stati Uniti : La sua carriera è iniziata nella tv e nel mondo della moda, sino a sforare in un percorso come stilista e scrittrice. Sul profilo Instagram sono tante le immagini che la ritraggono nei momenti più ...

Stati Uniti : nuove richieste di sussidio scendono a 209 mila unità : Nell'ultima settimana l'indicatore che misura l'andamento delle nuove richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti ha segnato un calo di 24 mila a 209 mila. Gli analisti avevano stimato ...

Stati Uniti : deficit bilancia merci in calo a marzo : La bilancia merci statunitense, il dato che misura il saldo tra il valore delle merci esportate e di quelle importate, a marzo ha segnato un rosso di 68 miliardi di dollari. il dato precedente si era ...

Macron e Trump - accordo sul nucleare iraniano?/ Gli Stati Uniti fanno il gioco dell'Arabia Saudita : Macron e Trump, accordo sul nucleare iraniano? Continua il dialogo tra Francia e Usa sull'intesa, ma Teheran avverte: "Se l'intesa verrà annullata, ci sfileremo"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:06:00 GMT)

Le vere ragioni della de-escalation diplomatica e militare tra Stati Uniti e Corea del Nord : Pyongyang, fu la risposta a stretto giro di posta di Trump, affronterà 'un fuoco una furia che il mondo non ha mia visto prima', se intenderà davvero mettere in atto il suo piano distruttivo. Parole ...

L’ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush - 93 anni - è stato ricoverato in ospedale : L’ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush, 93 anni, è stato ricoverato domenica 21 aprile nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Houston: ha un’infezione che si è diffusa nel suo sangue. Lo ha detto il portavoce della famiglia The post L’ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush, 93 anni, è stato ricoverato in ospedale appeared first on Il Post.

Logistica - Savino del Bene si rafforza ancora negli Stati Uniti : Teleborsa, - La Logistica italiana si afferma sempre più nel florido mercato statunitense , dove si aprono nuove opportunità di business. La società fiorentina Savino Del Bene ha annunciato l'apertura ...

L'Italia del Franchising sbarca negli Stati Uniti : le storie più rappresentative del 2018 al Padiglione Italia all'International Franchise ... : Exportiamo e AZ Franchising saranno media partner ufficiali dell'evento e seguiranno la 3 giorni di fiera con interviste, reportage e dirette streaming. "Il Franchising è un tipo di investimento che ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : risultati e classifica seconda giornata. Italia sconfitta 6-5 dagli Stati Uniti all’ultimo end : seconda giornata di gare dei Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). L’Italia subisce la prima sconfitta del torneo, con la coppia formata da Veronica Zappone e Simone Gonin che viene battuta dagli Stati Uniti di Sarah Anderson e Korey Dropkin con il punteggio di 6-5. Gli azzurri avevano aperto benissimo la partita riuscendo a rubare addirittura tre mani consecutive e trovandosi così in vantaggio per 4-0 ...