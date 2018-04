star cup | presidente marini e assessore bartolini alla cerimonia di apertura | una

La star di Temptation Island in ospedale : il post su Instagram preoccupa i fan : Paura per Georgette Polizzi , una delle protagoniste di ' Temptation Island '. La concorrente del reality è stata ricoverata per degli accertamenti neurologici . A dare la notizia di quanto le sta ...

Paris Jackson : la star replica ai parenti preoccupati per il suo comportamento : "Quand'è l'ultima volta che mi avete telefonato?" The post Paris Jackson: la star replica ai parenti preoccupati per il suo comportamento appeared first on News Mtv Italia.

Calcio a 5 - UEFA Futsal Cup 2018 : Inter Movistar imbattibile! Gli spagnoli trionfano ancora contro lo Sporting CP e alzano al cielo il quinto trofeo della loro storia : L’Inter Movistar si conferma la squadra più forte d’Europa. ancora una volta lo Sporting CP è costretto ad arrendersi nella finale dell’UEFA Futsal Cup 2018 allo strapotere della corazzata spagnola, che può così bissare il trionfo dello scorso anno, portando a cinque i trofei in bacheca, più del doppio rispetto a tutti i suoi avversari. Niente da fare, dunque, per Merlim, Cavinato e Fortino, i tre italiani che militano tra le ...

Sfera Ebbasta a Radio Italia Rap : Cupido - l'album Rockstar e il tour : L'intervista viene trasmessa in contemporanea su Radio Italia e in streaming audio su RadioItalia.it . Il disco Rockstar , uscito a gennaio tuttora nella top five della classifica FIMI degli album ...

VOLLEY / Due set per la storia. A Bunge Ravenna bastano due tempi per conquistare la Challenge Cup : In video - La finale tra Olympiacos e Bunge Ravenna sarà trasmessa in streaming in diretta dalle ore 19.30 italiane sul canale Laola Tv. Questo il link: http://www.laola1.tv/en-at/livestream/...

Cupido è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta - estratto dal multiplatino Rockstar (audio e testo) : Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Cupido. Il re della trap, che continua a conquistare un successo dopo l'altro, ha scelto il brano con il quale continuare a dare supporto a Rockstar, tornando il radio dal 9 aprile. Cupido conta sulla collaborazione di Quavo, star internazionale e membro dei Migos, che ha preso parte alla realizzazione del featuring. L'artista è appena tornato sul palco per un lungo tour che lo terrà impegnato nelle ...

Eurozona : contrazione Pmi non dovrebbe destare preoccupazione - Ihs Markit - : ... inevitabile osservare una sorta di moderazione nel tasso di crescita dopo l'incremento osservato ad inizio anno, anche per via di problemi a breve termine sulla capacità che limitano l'economia nel ...

Il 60% dei giovani disoccupati non vuole spostarsi per trovare lavoro : I giovani italiani tra i 24 e i 34 anni difficilmente si sposterebbero all'estero o in diverse aree del Paese per cercare lavoro: secondo i dati Eurostat l'Italia si colloca al sesto posto nell'Ue insieme alla Polonia, dietro a Malta (73%), all'Olanda (69%), a Cipro (68%), alla Romania (63%) e alla Danimarca (62%), contro una media Ue del 50%.Continua a leggere

Isola dei Famosi : “Malore per i naufraghi”. Bruttissima situazione per i concorrenti - tanto che Valeria Marini (l’unica a stare bene) si è dovuta trasformare in infermiera e occuparsi di ognuno di loro. Momenti di vera preoccupazione : Malore per i naufraghi all’Isola dei Famosi 2018 e qualche preoccupazione da parte della produzione. Grazie a una prova superata da Valeria Marini, tutti i concorrenti hanno potuto assaporare un ricco pranzo. Dopo settimane trascorse mangiando il minimo indispensabile, i naufraghi hanno fatto fatica a digerire tutto quel cibo e così si sono sentiti poco bene, pare questa l’ipotesi più probabile. Nessuna intossicazione, ...

Casoria - Cristarelli : «Recuperi? Invitiamo la Federazione a modificare la data» : Casoria - La FIGC LND Campania ha fissato per Mercoledì 11 Aprile, ore 16:00, il recupero della gara Sessana - Casoria, valevole per la 27Giornata del Campionato di Eccellenza Girone A e non disputata ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le semifinali. Entrano in scena Grecia e Spagna - ma Olanda e Russia non staranno a guardare : Dopo la cocente eliminazione contro l’Olanda, che ha relegato l‘Italia in finale per il 5° posto contro l’Ungheria, è tempo di semifinali per l’Europa Cup di Pallanuoto femminile: oggi, proprio dopo la partita del Setterosa, a partire dalle 18.45 scenderanno in acqua Grecia ed Olanda, poi, alle 20.30 sarà la volta di Spagna e Russia. Nella prima sfida la Grecia si presenta all’appuntamento per scelta del tecnico ...

Pd - Cuperlo : “Se Mattarella ci chiede di partecipare al governo - non dobbiamo stare sull’Aventino” : “L’opposizione è un dato oggettivo, non vedo le condizioni per un accordo con chi ha vinto ma io lo temo un governo sovranista. Io non farei il tifo per una soluzione dannosa come M5s-Lega“. E se ci fossero per il governo “vari tentativi a vuoto”, un appello dal Colle a “un governo condiviso con tutti i partiti verso un approdo, la legge elettorale, regole diverse e poi nuove elezioni, penso che noi non ...

La seconda vita del bastardino senza nome : salvato dai Vigili del fuoco da morte certa. L’emozione del recupero : Lo hanno ribattezzato “Fortunato“, perché lui, bastardini senza nome, la buona sorte l’ha incontrata davvero. Da settimane era intrappolato in un fosso profondo cinque metri, nell’area verde vicino a largo Preneste, a Roma. Lo hanno salvato i Vigili del fuoco allertati dai volontari dell’Enpa, l’ente protezione animali. Ora il cane si trova in una struttura comunale e presto, appena le condizioni di salute ...

La Juventus conquista la finale di Tim Cup anche se c'è da stare poco allegri : Dopo lo 0-1 ottenuto all'andata in casa dell'Atalanta i bianconeri si ripetono bissando il risultato, decisivo il rigore trasformato da Miralem Pjanic a quindici minuti dal termine. C'è soddisfazione per la qualificazione in finale, anche se la prestazione non è stata delle migliori con gli orobici che hanno sfiorato più volte la rete del vantaggio. Per allegri quarta finale consecutiva di Coppa Italia La Juventus conferma il suo legame con la ...