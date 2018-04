Stadio di Wembley | nuova casa del football americano?

gqitalia

(Di venerdì 27 aprile 2018) Lodidiventa il tempio della NFL. Fantascienza? Non proprio, perché potrebbe essere il futuro campo da gioco dei Jacksonville Jaguars. Shahid Khan, magnatedi origine pakistane e proprietario del club della NFL, ha presentato una offerta allaAssociation per l’acquisto dellolondinese, come confermato da un portavoce della stessa Federazione inglese. Non ci sono certezze sulla cifra in ballo, ma si parla di un affare attorno al miliardo di sterline (circa 1,15 miliardi di euro), con lo storico tempio che rimarrà in ogni caso ladella Nazionale dei tre leoni, nonché il terreno di gioco delle semifinali e finali di Coppa d’Inghilterra. L’idea dell’imprenditore 68enne, arricchitosi con la Flex-N-Gate, è di utilizzare l’impianto per ospitare gare della Lega americana di. Non una novità assoluta, perché dal 2013 i Jaguars giocano ogni ...