SPY FINANZA Draghi e la bugia che conferma un governo del Presidente

SPY FINANZA/ Gli interessi di Usa e Fed sul prezzo del petrolio : Nelle ultime settimane il prezzo del petrolio è salito molto, complice la tensione siriana. Sono tanti gli interessi intorno all'oro nero.

SPY FINANZA/ Da Giappone - Ue e Usa gli allarmi per una tempesta sui mercati : Guardando a quanto accade in Giappone, in Europa e negli Stati Uniti sembra emergere un forte timore per un nuovo tsunami finanziario, dice MAURO BOTTARELLI

SPY FINANZA/ Ue - la guerra intestina che l'Italia rischia di pagare : In Europa è in atto una guerra intestina che prosegue sottotraccia. l'Italia sembra esserne esclusa e potrebbe anche pagare un prezzo molto alto.

SPY FINANZA/ I guai in arrivo per le Banche centrali : I numeri parlano chiaro e valgono più delle parole. Senza lo stimolo del credito cinese, Fed e Bce si ritrovano in una situazione difficile.

SPY FINANZA/ Così la Cina può mandare in tilt i mercati : In Cina potrebbe verificarsi un crac nel settore creditizio, oltre che partire un'ondata deflattiva che potrebbe contagiare il resto del mondo.

SPY FINANZA/ La mossa per far pagare la prossima crisi a Trump : L'allarme lanciato dal Fmi sul livello del debito globale pare la mossa di un'operazione per far apparire Trump responsabile della prossima crisi.

SPY FINANZA/ Le nuove prove della farsa sulla ripresa globale : Non c'è stata e non c'è alcuna ripresa globale e sincronizzata e se arrivasse una nuova crisi non basterebbe nemmeno avere un avanzo primario elevato.

SPY FINANZA/ La crisi in arrivo grazie a Cina e Usa : La Cina e gli Stati Uniti sembrano muoversi in modo tale da scaricare le conseguenze più pesanti della prossima crisi sulla Germania e l'Europa.

SPY FINANZA/ Così la Bce usa Deutsche Bank per portare avanti il Qe : La Banca centrale europea ha mandato un messaggio alla Germania, attraverso Deutsche Bank, per segnalare la volontà di andare avanti con il Quantitative easing. MAURO BOTTARELLI

SPY FINANZA/ I nuovi messaggi in codice tra gli Usa e la Cina : La guerra in Siria non scoppierà e quel che fa terrore ai mercati è la fine del regime globale di Qe, se la Cina non immetterà liquidità nel sistema.

SPY FINANZA/ La vera strategia Usa su dazi e Siria : Le scelte degli Usa sui dazi e le tensioni in Siria sembrano vicende tra loro scollegate, ma in realtà una connessione c'è.

SPY FINANZA/ 10 ragioni per credere alla nuova ondata di crisi : Il Fondo monetario internazionale ha lanciato l'allarme sul debito. Che a livello globale ha ormai raggiunto livelli record e insostenibili.

SPY FINANZA/ La Siria e le manovre Usa per non far crollare Wall Street : Gli Usa sembrano vicini a un intervento in Siria. Secondo MAURO BOTTARELLI, Washington sta cercando un modo per evitare il peggio a Wall Street.

SPY FINANZA/ Il circolo vizioso Made in Usa che ci lascia in crisi : Il debito è ovunque fortemente insostenibile e occorre quindi cambiare modello per non restare prigionieri del circolo vizioso Made in Usa.