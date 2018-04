Spinto contro il banco | perde la milza | nuovo caso di bullismo a Lecce

Torino - reSpinto ricorso dei rider contro Foodora/ Ultime notizie : “Fattorini sono collaboratori autonomi” : Torino, respinto ricorso dei rider contro Foodora: si chiude il primo processo in Italia contro la società tedesca di food delivery. Le parole della difesa dei fattorini.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:01:00 GMT)

UBS contro città di Lipsia : definitivamente reSpinto ricorso banca

ReSpinto controricorso AFAM : comunicato STUDIO SANTONICOLA : COMPARTO AFAM STUDIO SANTONICOLA. controricorso Respinto. NUOVO GRANDE RISULTATO DINANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO, IN PRESENZA DELLA DIFESA DEL M.I.U.R./U.S.R.. RIGETTATO UN NUOVO RICORSO, PRESENTATO DA UN DOCENTE AFAM DI SECONDA FASCIA, ABILITATO P.A.S., AVVERSO UNA DELLE TANTE PRONUNCE FAVOREVOLI DELLO STUDIO SANTONICOLA. CON DEDICA AI SEI RICORRENTI, VINCITORI AFAM, GIÀ INSERITI (E […] L'articolo Respinto controricorso AFAM ...

Niente da fare per Lindsay Lohan : reSpinto l'appello contro Take-Two per la vicenda GTA 5 : A 5 anni dall'uscita di GTA 5, l'unica cosa che sembra bissare il longevo successo del gioco sono le vicende giudiziarie che legano Lindsay Lohan a Take-Two e a Rockstar, colpevoli secondo l'attrice di aver utilizzato il suo aspetto in GTA 5.Stando a quanto riporta VG24/7, la Corte d'Appello dello stato di New York avrebbe rigettato un appello depositato dagli avvocati della Lohan contro la compagnia che possiede Rockstar, Take-Two. La battaglia ...

Atac - reSpinto il ricorso contro Roma Tpl : altra stangata da 47 milioni : Da parte del Campidoglio 80 mila euro e altri 40 mila da Atac per «lite temeraria» da versare in favore di Roma Tpl. Il lodo è quello omonimo che, la scorsa estate, ha portato negli uffici di via ...

Ragusa : controlli su grano duro - a Pozzallo reSpinto carico da 50 tonnellate : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Un carico di grano duro da cinquanta tonnellate, proveniente dal Kazakistan, è stato respinto questa mattina durante un controllo al porto di Pozzallo (Ragusa) effettuato su direttiva dell'assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera. Il grano è risultato non idone