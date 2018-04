SPECIAL FORCES - LIBERATE L' OSTAGGIO | SU IRIS Info streaming del film con Diane Kruger

SPECIAL FORCES - LIBERATE L'OSTAGGIO/ Su Iris il film con Djimon Hounsou (oggi - 27 aprile 2018) : SPECIAL FORCES - LIBERATE L'OSTAGGIO , il film in onda su Iris oggi, venerdì 27 aprile 2018. Nel cast: Djimon Hounsou , Diane Kruger, alla regia Stephane Rybojad. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:03:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - martedì 20 febbraio : SPECIAL FORCES – Liberate l’ostaggio : Se vi piacciono le pellicole a sfondo bellico, il film consigliato per voi nella serata di martedì 20 febbraio è il francese Special Forces – Liberate l’ostaggio, con Diane Kruger. Sei uomini delle forze Speciali francesi impegnati in Afghanistan nel salvataggio di due ostaggi in procinto di essere giustiziati da un gruppo di talebani. film consigliato: Special Forces – Liberate l’ostaggio Special Forces-Liberate ...