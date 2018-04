Spalletti lancia sfida alla Juve | “se loro arrabbiati noi feroci”

calcioweb.eu

: RT @CAPRY90: Spalletti comunque lancia molte frecciatine ai poveracci cinesi. Infami maledetti - LilArly294 : RT @CAPRY90: Spalletti comunque lancia molte frecciatine ai poveracci cinesi. Infami maledetti - CAPRY90 : Spalletti comunque lancia molte frecciatine ai poveracci cinesi. Infami maledetti - interclubpavia : Anteprima giornali: Moratti lancia l’Inter contro la Juve, Spalletti rinnova! -

(Di venerdì 27 aprile 2018) “ntus più arrabbiata dopo la sconfitta con il Napoli? Secondo me sarebbe stato lo stesso. Poi sesono, pensate come stiamo noi che non vinciamo nulla da sette anni. Saremo ferocissimi, su questo abbiamo dei vantaggi”. Il tecnico dell’Inter, Lucianocosì lantus capolista in un big match importante anche nella lotta per un posto in Champions League. “Mi aspetto una prova importante. Sono partite in cui se si pensa di nascondersi si viene subito stanati. Bisogna prendersi le responsabilità e cercare le giocate che fanno la differenza. Dice il saggio del calcio: prima della giocata illuminante bisogna correre e portare a casa tanti contrasti. Dopo bisogna correre e portare a casa tanti contrasti. Bisogna fare tutto, solo una delle due cose non basta. E in più c’è lantus davanti”, sottolinea ...