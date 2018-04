Spal | progetto per ampliare lo stadio

calcioweb.eu

: Spal: ecco progetto ampliamento stadio - calciosocialfra : Spal: ecco progetto ampliamento stadio - OnlineSportsRT : Spal: ecco progetto ampliamento stadio - zazoomblog : Spal: ecco progetto ampliamento stadio - #Spal: #progetto #ampliamento #stadio -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Ampliamento della curva ovest, copertura di curva est e gradinata e una capienza che passerà dai 13.020 posti attuali a 16.134, tutti coperti. Sono queste le principali novità della ristrutturazione estiva del Paolo Mazza di Ferrara, presentata da Comune e società. Sarà, così, una nuova corsa contro il tempo con i lavori che prenderanno il via appena dopo la conclusione della serie A nella speranza che tutto sia pronto per fine agosto quando inizieranno i nuovi campionati. Non è da escludere che la, per una o due partite, sia costretta a giocare lontano da Ferrara. Verranno anche svolti dei lavori all’esterno allo. Ilcosterà circa 8 milioni, di cui tre a carico del Comune e il resto della società. L'articoloperloCalcioWeb.