Lagenerale della Repubblica di Navarra ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza che ieri ha condannato solo per "abuso" e non per "aggressione sessuale" i cinque membri del branco che due anni fa stuprarono una ragazza alla festa di San Firmin a Pamplona, in. Benché condannati a nove anni tutti i membri del branco, laritiene tuttavia iniqua la sentenza per unoclassificato solo come "abuso continuato", decisione che aveva procato proteste accese nel Paese.(Di venerdì 27 aprile 2018)