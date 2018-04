Spagna | PIL lievemente sotto le attese

Coldiretti - PIL : la Spagna minaccia l’Italia anche a tavola : l’Italia vince la corrida con la Spagna a tavola nella qualità, dai prodotti “Doc” al biologico fino alle scelta di non coltivare organismi geneticamente modificati (Ogm) ma gli iberici superano l’Italia nelle quantità, dall’olio all’ortofrutta, anche se il tricolore sventola sul primato mondiale del vino. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il sorpasso della Spagna nei confronti del l’Italia per nel Pil procapite secondo l’analisi del ...

Pil accelera al +1 - 6% nel 2018 - ma la Spagna sorpassa : 'Le prospettive per l'economia sono positive' ma 'nubi' si addensano all'orizzonte, e fra queste il protezionismo dal quale è necessario 'tenersi alla larga'. Le barriere commerciali - aggiunge ...

Letizia Ortiz - tailleur rosso fuoco e tacchi a spillo : la regina di Spagna seduce tutti : ... la regina di Spagna è super sexy - GUARDA GIRO DEL MONDO - Il re e la regina di Spagna hanno partecipato a Valladolid alla commemorazione per i 500 anni dal primo giro del mondo di Magellano ed ...

Spagna : Pil 4T in crescita +0 - 7% t/t - +3 - 1% a/a : Continua a crescere l'economia spagnola nel quarto trimestre. Il Pil è cresciuto dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, in linea alla precedente stima ma in calo dal trimestre precedente , +0,8%, . Rispetto allo ...