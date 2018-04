Spacca la testa al Duce a Macerata | ora si muove anche la Digos

Macerata - l’invito shock per il 25 aprile : “Spacca la testa al duce e vinci i dolci” : Macerata, l’invito shock per il 25 aprile: “Spacca la testa al duce e vinci i dolci” Polemiche per l’iniziativa indetta dal Collettivo Antifà che ha appeso in piazza una pignatta raffigurante Mussolini Continua a leggere

La pignatta anti-fascista : «Spacca la testa al Duce e vinci i dolci». Ira della nipote : L’iniziativa si è svolta in piazza durante le celebrazioni della Liberazione. L’europarlamentare e nipote di Benito, Alessandra Mussolini: «Venerdì sarò li’»

Juventus - tifosi Spaccati : squadra contestata a Vinovo : TORINO - Evidentemente le parole di ieri di Buffon non sono andate a segno. Dopo che il capitano ha chiesto supporto ai tifosi in vista del rush finale, oggi all'ingresso di Vinovo un nutrito gruppo ...

Operaio trovato morto con la testa Spaccata - macabra scoperta in un capannone : Giallo a Parma. Il cadavere di un uomo di 63 anni, Luigi Vilardo, artigiano di origini calabresi, è stato ritrovato all'interno di un capannone a Corcagnano, alle porte della città...

'Gli hanno Spaccato la testa'. Furia brutale sul fascista : come lo hanno ridotto : ... con i primi che hanno chiesto a questura, prefettura e sindaco di non consentire la manifestazione politica. Indaga la Digos della polizia di Stato.

