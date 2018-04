Sossio Aruta e Ursula Bennardo Uomini e Donne | il calciatore sceglierà la dama?

Uomini e Donne Trono Over : Sossio Aruta si è infortunato : Trono Over: Sossio Aruta infortunato prima di Uomini e Donne Sossio Aruta, è quasi impossibile da negare, è uno dei protagonisti più discussi degli ultimi mesi del Trono Over di Uomini e Donne. Sui social, dati i numerosi commenti negativi che è solito ricevere ultimamente, non di rado capita di vederlo litigare con gli utenti della rete ed è proprio a loro che il cavaliere del parterre maschile da la colpa per aver essersi infortunato alla ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Uomini e Donne: continua la conoscenza tra il calciatore e la dama, tra polemiche in studio e sui social. Maria De Filippi mette alle strette la coppia.

Uomini e Donne - Giovanni Conversano : "Sossio Aruta? È un buono" : Sono passati 11 anni da quando Giovanni Conversano ha fatto il suo esordio televisivo sul trono di Uomini e Donne, e proprio all'omonimo settimanale ha raccontato com'è cambiata la sua vita dopo il programma di Maria De Filippi. Dalla rottura con la corteggiatrice prescelta, Serena Enardu, alla nuova vita con la compagna Giada Pezzaioli e il figlio Enea. Giovanni, ex calciatore, sta con Giada, modella, da otto anni e gestisce un'agenzia ...

Ecco chi è Ursula - la dama scelta definitivamente da Sossio Aruta! : Sossio Aruta ha deciso di uscire definitivamente da Uomini e Donne Over insieme ad Ursula. Ecco chi è la nuova fidanzata del cavaliere napoletano! Scopriamo insieme tutto di lei! Sossio Aruta ha scelto come fidanzata Ursula Bennardo! Ma chi è questa bellissima dama bionda? Sossio Aruta, grazie alle ultime anticipazioni emerse di Uomini e Donne Over, ha effettuato finalmente la sua scelta definitiva. Il cavaliere partenopeo, ...

SOSSIO ARUTA al trono over di Uomini e Donne: il cavaliere è protagonista di un discusso triangolo con Chiara e Ursula. Le due corteggiatrici criticate sul web.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani e Tina Cipollari a settembre troniste? Maria De Filippi ha pronto il "rischioso" colpo di scena

Uomini e Donne trono over, anticipazioni e news: Sossio Aruta sta facendo discutere per le sue dichiarazioni su Ida e Riccardo ma anche per gli scatti sexy e le sue risposte volgari.

Uomini e Donne - Sossio Aruta : "Ida e Riccardo? La verità si scoprirà a breve" : Sossio Aruta, protagonista del trono over, ad Uomini e Donne Magazine, ha commentato gli sviluppi della frequentazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il calciatore, a più riprese, non ha mai nascosto di provare un grosso interesse per la dama: A chi non piace Ida! E’ una bellissima donna, intelligente, con un gran carattere, ma sono arrivato secondo questa volta. Lei è un genere di donna che mi piace molto! […] E’ sempre stata il ...

Sossio Aruta - la sua vita privata nasconde una zona d’ombra! : Sossio Aruta è seduto nel parterre maschile del programma Uomini e Donne Over. Tutti lo vedono come un cavaliere giocoso, solare, ma pochi sanno che la sua vita privata nasconde dei misteri. Andiamo a scoprire la parte oscura che non conosciamo del calciatore! Uomini e Donne: Sossio Aruta si apre e racconta la su avita privata! Sossio Aruta ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove racconta alcuni lati oscuri della ...

Uomini e Donne Over : Sossio Aruta contro i falsi moralisti : E’ stato il protagonista dell’ultima puntata di Uomini e Donne Over e delle ultime discussioni riguardanti il programma di Maria De Filippi. No, non è Giorgio, bensì il calciatore Sossio Aruta. Intorno a lui si sono scatenate, infatti, nelle ultime settimane, numerose polemiche per colpa di una frequentazione con due Donne. A creare scalpore è stato il fatto che Sossio abbia approfondito la “conoscenza” con entrambe le ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta : dai tradimenti alla verità su Ursula - Chiara e Ida Video : Tra Ursula e Chiara ripensando a #Ida Platano. Sossio Aruta [Video] si è confessato in un’intervista esclusiva concessa al magazine di #Uomini e Donne. Il ‘re leone’ è uno dei protagonisti più discussi del trono over. Il quarantasettenne dalla fama da play boy ha un passato complicato per via di due matrimoni finiti a causa dei tradimenti subiti. “Mi avevano messo in guardia ed in molti si erano resi conto di quello che stava succedendo ma io ...

Chiara, dama del trono over di Uomini e Donne: dopo aver duramente criticato Sossio Aruta, la mora dagli occhi azzurri chiede di ricominciare a frequentare il cavaliere.

Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere continuano a discutere nello studio di Canale 5. Arriverà il lieto fine per loro?