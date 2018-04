Solo un governo costituente può farci uscire dal rebus elettorale

Def - il governo vara Solo la parte a politiche invariate. Stima di crescita 2018 ferma a +1 - 5% - debito/pil al 130 - 8% : La Stima di crescita del pil nel 2018 resta all’1,5% per motivi “prudenziali“. Ma soprattutto perché i dati Istat sull’andamento del primo trimestre, quando l’economia ha registrato un magro +0,2%, non permettono di azzardare nemmeno un +1,6%, che pure lascerebbe l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi Ue. Il deficit/pil scende al 2,3% ma è “più alto della iniziale previsione di 1,9 perché incorpora ...

Governo - Di Maio dopo l'incontro con Fico : "Abbiamo chiuso con Salvini. Parliamo Solo con il PD" : Luigi Di Maio si è presentato davanti ai cronisti dopo una mezzoretta di colloquio con Roberto Fico. Il candidato Premier del Movimento ha chiarito un punto in apertura: dopo la giornata di oggi sono finiti i tentativi con la Lega di Salvini. Come aveva chiesto Martina, Di Maio ha così chiuso il "secondo forno". Adesso il Movimento 5 Stelle guarda solo al Partito Democratico, con il quale spera di trovare il giusto compromesso per stilare il ...

Di Maio chiude a Salvini e apre come unica possibilità a un governo col Pd. Se no - resta Solo il ritorno al voto : 'Dopo cinquanta giorni di tentativi la strada non è più percorribile' dice il leader pentastellato all'uscita dell'incontro con il Presidente della Camera. 'Qualsiasi contratto di governo sarà ...

Governo - Di Maio : “Noi alternativi a Pd e Lega - ma nessuno può fare un esecutivo da Solo” : “È chiaro che un Governo del centrodestra non é più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il fallimento del mandato di Casellati quell’ipotesi è tramontata del tutto“. Lo ha detto Luigi Di Maio, dopo l’incontro del M5s con il presidente della Camera Roberto Fico. La Lega e Salvini “hanno deciso di condannarsi all’irrilevanza per rispetto del loro ...

Alfie Evans - riattaccato l'ossigeno : «Ha respirato 19 ore da Solo». Il governo italiano gli dà la cittadinanza - i genitori chiedono il trasferimento : La nuova speranza per Alfie, il bimbo che sta tenendo col fiato sospeso mezza Europa e anche l'Italia. «Ad Alfie è stato assicurato l'ossigeno e l'acqua! È...

Alfie Evans - riattaccato l'ossigeno : «Ha respirato 19 ore da Solo». Il governo italiano gli dà la cittadinanza - i genitori chiedono il trasferimento : La nuova speranza per Alfie, il bimbo che sta tenendo col fiato sospeso mezza Europa e anche l'Italia. «Ad Alfie è stato assicurato l'ossigeno e l'acqua! È...

Governo - Franceschini : ora confronto con M5s - non si dica Solo no : Roma, 24 apr. , askanews, 'Mi ha sconcertato leggere una raffica di dichiarazioni di totale chiusura di esponenti del mio partito mezz'ora dopo il conferimento dell'incarico' al presidente della ...

Mattarella deluso : serve un accordo Dopo resta Solo un governo «di garanzia» : deluso e irritato, ma non rassegnato. È così che si è mostrato ieri Sergio Mattarella nel colloquio con Roberto Fico destinato ad aprire un nuovo capitolo, il penultimo, al tentativo di uscire dallo ...

M5S-Pd - intesa (quasi) impossibile Dai dem no a un governo politico E non Solo i renziani sono contrari : Chiudere immediatamente il 'forno' con il Centrodestra e in particolare con la Lega. Nessuna possibilità che Luigi Di Maio diventi presidente del Consiglio. sono le due pre-condizioni che il Partito Democratico, sponda vicina al reggente Martina (i renziani sono ancora più categorici nel chiudere), considera... Segui su affaritaliani.it

Salvini : al governo Solo se potrò mantenere le promesse. Datemi ancora qualche giorno : "Spero di tornare i primi di maggio a Monfalcone per festeggiare Fedriga governatore, per tornarci da presidente del Consiglio", dice il leader della Lega concludendo il comizio a sostegno della candidatura di Fedriga alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia

Berlusconi chiude a M5S : mi sono rotto - governo Solo centrodestra : Larino, 20 apr. , askanews, - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi chiude definitivamente a ogni collaborazione di governo con i Cinquestelle da Larino , Campobasso, , dove il leader di Forza ...

Di Maio : "Contratto di governo Solo con la Lega - sì a sostegno esterno di Fi e Fdi" : Forza Italia: "Dal M5s prova di immaturità, non vogliono governare". Salvini avverte: "Se non si muove nulla, ci provo io. O la va o la spacca"

Di Maio : “Contratto di governo Solo con la Lega - sì a sostegno esterno di Fi e Fdi” : Di Maio: “Contratto di governo solo con la Lega, sì a sostegno esterno di Fi e Fdi” Forza Italia: “Dal M5s prova di immaturità, non vogliono governare”. Salvini avverte: “Se non si muove nulla, ci provo io. O la va o la spacca” Continua a leggere

Governo - Di Maio : 'Contratto di governo Solo con la Lega - sì ad appoggio esterno di FI e FdI' : Poco prima Salvini aveva detto: 'Ci sono segnali di novità, finalmente si può iniziare a lavorare' -