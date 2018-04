Sit investe per fare di Rovigo il proprio polo di eccellenza

Nucleare - Sogin investe 92 milioni nel 2018. Resta l’incognita depoSito scorie : (foto: Sogin) Quando si parla di energia atomica, ogni decisione ha conseguenze a lunghissimo termine. Non solo perché le scorie impiegano secoli, se non millenni, prima di tornare inerti. Ma anche perché le operazione richieste per costruire, o smantellare, una centrale richiedono decenni di lavoro. È per questo che quando l’Italia ha detto di no al Nucleare, forse non tutti si erano resi conto che le decisioni dei padri, in quel caso almeno, ...