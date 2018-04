Siria | regime bombarda Isis nel sud di Damasco | morti 17 civili

**Siria : Gentiloni - regime orribile ma negoziato inevitabile** : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Siamo di fronte alla tragedia di una guerra orribile e di un regime orribile eppure con questo regime il negoziato è inevitabile”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nell’informativa alla Camera sulla Siria. L'articolo **Siria: Gentiloni, regime orribile ma negoziato inevitabile** sembra essere il primo su Meteo Web.

Siria : ministro Esteri giordano al Safadi - operazione militare segnale molto chiaro a regime di Assad : I due ministri hanno concordato sulla necessità di evitare una escalation e di compiere ogni sforzo per favorire una soluzione politica. , Com,

Siria - il messaggio di Theresa May : “Questa sera ho autorizzato le forze armate britanniche a colpire il regime Siriano” : Il primo ministro britannico, Theresa May, ha letto un lungo comunicato alla nazione per annunciare la decisione di partecipare agli attacchi coordinati contro il regime Siriano in risposta all’utilizzo di armi chimiche, la May ha spiegato di agire insieme a Francia e Usa: “La decisione non dovrebbe sorprendere nessuno – ha detto -, il regime Siriano ha già usato armi chimiche contro la popolazione e abbiamo prove sufficienti ...

Siria : Berlino - indizi mostrano colpa regime attacchi chimici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria : famiglia reporter uccisa accusa regime Assad : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - regime raggiunge accordo con i ribelli per l'evacuazione da Duma : La notizia arriva il giorno dopo un presunto attacco chimico che ha ucciso dozzine di persone a Duma, che la Siria e la Russia, sua alleata, hanno fortemente negato

Il male minore in Siria è un regime che usa lo stupro come una strategia : Non c'è bisogno di conoscere i dettagli per sapere quanto è brutta la guerra, quanto brutta è la guerra in Siria, che va avanti da sette anni e ha visto tutte le forze più brutali del mondo radunarsi ...

Siria - l'Onu : "Il regime di Assad sta preparando un'altra apocalisse" : Almeno 700 combattenti filoregime, appartenenti a milizie afgane, palestinesi e Siriane, sono stati inviati nella zona, per rafforzare ulteriormente l'assedio intorno all'enclave ribelle. I 15 membri del Consiglio di sicurezza...

Siria - le bombe del regime hanno ridotto Duma allo stremo : "Si vive nel sottosuolo" : In Siria si continua a morire. Dall'inizio dell'offensiva lanciata dalle forze del regime Siriano sulla parte controllata dai ribelli nella Ghouta Orientale, sono almeno 800 i civili uccisi a causa dei...

Siria - ONU APPROVA TREGUA UMANITARIA/ Ultime notizie : regime viola l’accordo e bombarda i ribelli a Ghouta : SIRIA, Onu APPROVA TREGUA UMANITARIA: Consiglio di Sicurezza vota sì all'unanimità. Le Ultime notizie: stop ai bombardamenti per 30 giorni. Continua lo scontro tra Usa e Russia(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:55:00 GMT)

Siria - la tregua decisa dall’Onu è già stata violata : “Il regime bombarda ancora il Ghouta” : Siria, la tregua decisa dall’Onu è già stata violata: “Il regime bombarda ancora il Ghouta” La tregua, approvata dall’Onu sabato 24 gennaio, è durata poche ore. Secondo l’Osservatorio Siriano per i diritti umani, l’esercito fedele al regime di Bashar al Assad avrebbe bombardato già due volte la periferia di Douma.Continua a leggere La tregua, approvata […] L'articolo Siria, la tregua decisa dall’Onu è già stata violata: ...