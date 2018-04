Siria | l' annuncio di Mattis | forze speciali francesi a fianco delle truppe Usa

Attacco Siria - annuncio di Trump : "Necessario - missione compiuta" | : Il presidente degli Stati Uniti, in una conferenza stampa, ha spiegato che l'utilizzo di armi chimiche ha reso indispensabile l'intervento di Usa, Regno Unito e Francia. Più tardi su Twitter: grazie ...

Attacco in Siria - l'annuncio di Trump : "Assad è un mostro" : In un anno esatto, Donald Trump ha ordinato per la seconda volta un'azione militare contro la Siria di Assad. Con lo stesso...