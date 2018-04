Siria | consigli di lettura Tra guerra | amore e vite spezzate

Post choc del consigliere M5S contro Berlusconi/ “Muori se vuoi risolvere crisi in Siria”. Scoppia la polemica : Post choc del consigliere M5S contro Berlusconi: “Muori se vuoi risolvere crisi in Siria”. Scoppia la polemica nei confronti di Rajinder Singh, e della sua pubblicazione contro il Cavaliere(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:29:00 GMT)

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Scontro Mosca-Washington all’Onu : “Minata autorità del Consiglio”. “Finito tempo delle parole. Assad? Siamo pronti a colpire ancora” : Scontro totale tra Stati Uniti e Russia durante il Consiglio di sicurezza dell’Onu riUnito d’urgenza dopo l’attacco notturno di Usa, Regno Unito e Francia in Siria. Mosca ha accusato Washington di “minare l’autorità del Consiglio” e, ha aggiunto l’ambasciatore russo Vassily Nebenzia, “è il momento che gli Usa imparino che il codice internazionale di comportamento sull’uso della forza è ...

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia : “Contro le armi chimiche”. Trump : “Missione compiuta”. Putin : “Atto di aggressione”. Convocato il Consiglio di sicurezza Onu : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Diversa la versione della Russia. E secondo l’ambasciatore americano a Mosca Jon Huntsman, gli ...

Siria - la Russia : “Se gli Usa attaccheranno rispondere”. Bocciate due risoluzioni dal Consiglio di sicurezza dell’Onu : Non cala la tensione sulla Siria. Mosca risponde alla mossa di Washington, che ha fatto spostare un cacciatorpediniere, con le parole dell’ambasciatore in Libano, Alexander Zasypkin, riportate da Russia Today. L’esercito russo si riserva il diritto di “abbattere i missili” e “distruggere le fonti di lancio” in caso di aggressione degli Stati Uniti. Intanto l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha diramato ...

Siria - CACCIATORPEDINIERE USA CONTRO ASSAD/ Trump vs Russia dopo attacco chimico Duma : riunito Consiglio Onu : Trump prepara la guerra in SIRIA: Usa, "Mosca coinvolta in attacco chimico Duma e atrocità di ASSAD". La replica di Putin, "inaccettabile la bozza Onu-Usa su armi chimiche". Gli scenari(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 13:00:00 GMT)

Siria - al Consiglio di Sicurezza Onu scontro frontale tra la Russia e l’Occidente : Siria, al Consiglio di Sicurezza Onu scontro frontale tra la Russia e l’Occidente Per Mosca il presunto attacco chimico a Duma è una “fake news”, una provocazione dei ribelli per addossare la colpa a Damasco e ai suoi alleati russi e iraniani. Usa: risponderemo anche senza appoggio Onu Continua a leggere

Raid in Siria - Teheran : uccisi 4 consiglieri militari iraniani : Quattro consiglieri militari iraniani sono rimasti uccisi nei Raid missilistici compiuti contro una base aerea nella Siria centrale, e da alcune fonti attribuiti a Israele. Lo hanno reso noto le ...

Siria : USA chiedono riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Domani Consiglio sicurezza Onu su Siria : 21.59 Riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu lunedì per analizzare la situazione in Siria dopo il presunto attacco chimico dell'esercito Siriano a Duma, nella Ghouta orientale. La riunione è stata chiesta da 9 dei 15 membri:Francia,Regno Unito,Usa,Polonia, Paesi Bassi,Svezia,Kuwait,Perù e Costa d'Avorio. "Abbiamo notizie di ciò che sembra un attacco con armi chimiche in Siria, il cui uso su civili innocenti è ormai troppo ...

Siria : Consiglio Sicurezza Onu ribadisce appello tregua : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - Consiglio Onu : rispettare tregua : 22.15 Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha chiesto l'applicazione del cessate il fuoco in Siria, ignorato da dieci giorni. Nel corso della riunione ha anche ipotizzato un possibile ruolo dell'Onu per far uscire dalla Ghouta orientale elementi "terroristi".Lo hanno fatto sapere fonti diplomatiche. Nell'incontro a porte chiuse, i membri del Consiglio hanno chiesto in modo "unanime" che un altro convoglio umanitario possa "raggiungere ...