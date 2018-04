Simona Ventura e Heater Parisi | è guerra social | ' Vergognosa' Parole grosse dopo la lite

Simona Ventura-Heater Parisi. Il commento di Laura Chiatti : 'Ci sono donne e donnette' : ... che ha chiesto esplicitamente alle sue fan di non insultarti, e tu invece continui a fomentare odio contro di lui? Vabbè che il mondo va al contrario , ma qui c'è una donna di 59 anni che si ...

Heather Parisi contro Simona Ventura - continua il caso Biondo e autotune : “Sei una vergogna” : Heather Parisi contro Simona Ventura, ancora sul caso Biondo. La polemica legata all'uso dell'autotune da parte del cantante nell'ultimo serale di Amici di Maria De Filippi non si placa. Sui social network, Heather Parisi e Simona Ventura - componenti della giuria esterna del programma - sono le protagoniste di un botta e risposta a suon di video sulle rispettive pagine Facebook. "Hai utilizzato una notizia falsa istigando odio contro di me e ...

Simona Ventura/ Dalla storia con Gerò Carraro ad Amici di Maria De Filippi (Matrix Chiambretti) : Simona Ventura, Dalla storia d'amore con Gerò Carraro alla nuova avVentura nel programma di Maria De Filippi, Amici. Cosa racconterà stasera? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 08:37:00 GMT)

Matrix Chiambretti riparte con Simona Ventura - Pupo e Malgioglio : Anticipazioni Matrix Chiambretti: una nuova edizione del popolare programma di Videonews condotto da Piero Chiambretti e dedicato all’universo femminile (e non solo) Tutto pronto per l’edizione 2018 del Matrix Chiambretti, il programma televisivo condotto da Piero Chiambretti in seconda serata su Canale 5. Per la prima puntata di venerdì 27 aprile 2018 ospiti Simona Ventura, Pupo e Francesca Barra. Matrix Chiambretti 2018: quando ...

Heather Parisi e Simona Ventura ai ferri corti : i video dello scontro social Video : Nuove scintille tra #Simona Ventura e #Heather Parisi dopo lo scontro verificatosi nel corso della seconda puntata di #Amici 17. Pomo della discordia tra i due membri della commissione esterna la differente valutazione delle qualita' artistiche di Biondo. Per la tigre di Chivasso il rapper ha carisma e personalita' da vendere mentre per la ballerina è l’esatto contrario. Le affermazioni della statunitense hanno scatenato il dibattito sui social ...

“Falsa - vergogna”. Heather Parisi - è guerra a Simona Ventura. La cantante perde le staffe dopo l’ennesima frecciatina di SuperSimo e stavolta risponde per le rime. Social roventi - fan divisi. Di scuse - nemmeno l’ombra : Chi di post ferisce, di post perisce, si potrebbe dire oggi adeguando alla situazione contemporanea un antico proverbio. Una massima forse non riuscita nel migliore dei modi e che però descrive alla perfezione cosa sta succedendo in queste ultime ore in quel di Amici 17, talent show mai così avvelenato come nell’edizione attuale. A scaldare gli animi lei, Heather Parisi, protagonista di una feroce lite Social con i fan di Biondo, ...

