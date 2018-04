Siena | donna si suicida dandosi fuoco | truffata da un ‘santone’ per curare il marito

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 aprile 2018) Aveva versato centinaia di migliaia di euro a un sedicente guaritore, per ottenere una cura per ilmalato. Una cura che, però, sull’uomo non ha avuto nessun effetto. E a quel punto la moglie, disperata, si è datain un parcheggio di Poggibonsi, in provincia di, ed è morta poche ore dopo al Centro grandi ustionati di Pisa. La, 62 anni, ha lasciato nella sua casa una lettera, ritrovata dai carabinieri durante un’ispezione e indirizzata proprio al comandante della stazione dei carabinieri. Nello scritto spiega i motivi del gesto, che in questo modo sono risultati subito evidenti. Non ha sostenuto il peso dell’inganno, dopo quello della prostrazione in cui da diverso tempo l’aveva gettata la malattia del. E ora gli investigatori stanno cercando di risalire al guaritore al quale si era rivolta, versandogli i risparmi di una vita messi da parte ...