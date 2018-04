Sicurezza e bicicletta | dal 4 al 6 maggio a Lignano due giorni dedicati alla mobilità

meteoweb.eu

: È tempo di tornare in bicicletta ?? e grazie a NINO BIKE ALARM potrai parcheggiarla dove vuoi, in tutta sicurezza. N… - FerrVeneta : È tempo di tornare in bicicletta ?? e grazie a NINO BIKE ALARM potrai parcheggiarla dove vuoi, in tutta sicurezza. N… - Prenatal_it : Si avvicina il #weekend e si prospetta una bellissima giornata di sole. Alzi la mano a chi piacerebbe fare una lung… - listomail83 : RT @LallaCis: #Info domani #28aprile ci sta la #Bicifestazione . In #bicicletta o a #piedi per chiedere #sicurezza @PedoneRomano https://t… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Più politiche per la ciclabilità, più, ripensare la: lo chiederà a gran voce il movimento “Salvaiciclisti” nel corso della grande manifestazione che si terrà a Roma domani, sabato 28 aprile. Anche aSabbiadoro, nel corso di una treinteramente dedicataciclabile durante la quale si terrà il convegno “Sabbiadoro Goes Green” (4-6), si discuterà del tema delladi pedoni e ciclisti e di come il ripensare lanelle città possa essere un vantaggio per tutti, anche economico. Durante il convegno che si terrà averranno presentati studi, idee e iniziative concrete per promuovere l’utilizzo dellae stimolare il settore pubblico e privato a investire sulla “bikenomics”, l’economia della, che può diventare un’opportunità per gli operatori del turismo, per le istituzioni, ...