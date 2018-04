Sicilia | sit-in disabili davanti Ars | ‘garantire nostri diritti’

Sicilia : Musumeci in visita ufficiale a Gravina di Catania : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà oggi in visita ufficiale al Comune di Gravina di Catania, su invito del sindaco Domenico Rapisardi. L’arrivo al Municipio è previsto per le 10.30. Il governatore incontrerà l’amministrazione comunale, i consiglieri, col presidente del Consiglio. Per Musumeci si tratta di un ‘ritorno a casa’ essendo stato da giovane per qualche ...

Sicilia : Musumeci in visita ufficiale a Gravina di Catania : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà oggi in visita ufficiale al Comune di Gravina di Catania, su invito del sindaco Domenico Rapisardi. L'arrivo al Municipio è previsto per le 10.30. Il governatore incontrerà l'amministrazione comunale, i consig

Sicilia : Musumeci in visita ufficiale a Gravina di Catania : Palermo, 23 apr. , AdnKronos, Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà oggi in visita ufficiale al Comune di Gravina di Catania, su invito del sindaco Domenico Rapisardi. L'arrivo ...

Sicilia : Musumeci in visita ufficiale a Gravina di Catania : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà oggi in visita ufficiale al Comune di Gravina di Catania, su invito del sindaco Domenico Rapisardi. L’arrivo al Municipio è previsto per le 10.30. Il governatore incontrerà l’amministrazione comunale, i consiglieri, col presidente del Consiglio. Per Musumeci si tratta di un ‘ritorno a casa’ essendo stato da giovane per qualche ...

Allarme diabete in Sicilia : in aumento obesità infantile : La Sicilia tra le regioni con il più alto numero di persone con diabete: la Fds esprime preoccupazione. Nell’isola 304.456 le persone con il diabete.

SUPERENALOTTO - 6 E VINCITA RECORD A CALTANISSETTA/ 130 milioni di euro - la fortuna fa visita in Sicilia : SUPERENALOTTO, centrato il 6 a CALTANISSETTA: vinti 130 milioni di euro con una schedina da 21. Caccia al fortunato vincitore che ha giocato in un’edicola nella periferia della città(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 12:30:00 GMT)

Sicilia : Fiumefreddo - Gennuso fu mio accanito oppositore : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "L'onorevole Gennuso fu accanito oppositore del mio lavoro a Riscossione Sicilia. E pensare che qualcuno pensò di querelarmi per aver detto che i mafiosi erano arrivati da tempo a Palazzo dei Normanni". Lo scrive sui social Antonio Fiumefreddo, avvocato ed ex amministr

Ancora un morto per morbillo - l’Iss : “Situazione acuta in Sicilia - 1 malato su 2 a Catania” : “In questo momento c’è in Sicilia una situazione acuta per il numero di casi di morbillo; c’è dunque un ‘caso Sicilia’ perché proprio in questa regione si è avuta la maggioranza delle infezioni dall’inizio del 2018. Tuttavia, tutta l’Italia è a rischio“. Ad affermarlo all’ANSA è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, dopo il decesso di oggi a Catania di un ...

A Sciacca - il WWF Sicilia Area Mediterranea e la Université di Aix-Marseille hanno condiviso un incontro che ha visto partecipare fra il ... : ...ricognizione e ricerca sempre più complesse per restituire al mondo un insieme di informazioni scientifiche dettagliate sul perché dei fenomeni che impensieriscono i Governi e il mondo della scienza ...

Dal Piemonte alla Sicilia - ecco la mappa dei depositi nucleari : In Italia ci sono depositi radioattivi dappertutto, con una concentrazione più alta nel Vercellese, nell'Alessandrino, a Milano e attorno a Roma. Sono una ventina gli stoccaggi nucleari di dimensioni più rilevanti, ma sono centinaia i microstoccaggi provvisori di dimensioni minime, per esempio negli ospedali e nelle acciaierie. In attesa del Deposito unico nazionale ecco la mappa dei principali centri di stoccaggio...

Sicilia : Lagalla annuncia 'rivisitazione decentramento universitario' : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - A breve sarà avviato un tavolo tecnico con i rappresentanti dei Consorzi universitari e degli Atenei Siciliani, per una rivisitazione complessiva del decentramento universitario, anche in termini di governance. L'argomento è stato al centro di una riunione convocata da

Sicilia : Lagalla annuncia ‘rivisitazione decentramento universitario’ : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – A breve sarà avviato un tavolo tecnico con i rappresentanti dei Consorzi universitari e degli Atenei Siciliani, per una rivisitazione complessiva del decentramento universitario, anche in termini di governance. L’argomento è stato al centro di una riunione convocata da Roberto Lagalla, assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale, in accordo con l’assessore al Bilancio Gaetano ...

Sicilia - secondo l'Abi il 2017 è stato "dinamico per economia e positivo per il credito a famiglie" : In questo senso, in evidenza la partecipazione all'incontro dell'Assessore regionale all'economia, Gaetano Armao, che ha illustrato gli elementi principali del Def regionale appena approvato dalla ...

Sicilia : ok ministero Ambiente a bonifica area ex Siteco - M5S 'Vigileremo su interventi' : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - Via libera del ministero dell’Ambiente all’iter per la bonifica dell’area ex Siteco, società leader nel settore delle energie rinnovabili, che si trovava nella zona industriale di Melilli (Siracusa) e di proprietà del consorzio Asi. Ad annunciarlo è il deputato regional